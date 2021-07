Bigg Boss 15: Arshi Khan ने प्रतियोगियों को दबी जुबान में दी चेतावनी, बोलीं ‘शो को तुम्हारी नहीं, तुम्हें शो की जरूरत....’

Bigg Boss 15: Arshi Khan Says challenges Celebrities Who Enter The House With Promises And Act Boring: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) का विवादित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) जल्द ही ओटीवी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है। मेकर्स ने ‘बिग बॉस 15’ की तैयारियां तेज कर दी है। ऐसे में फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है। फैंस के साथ साथ टीवी सितारे भी ‘बिग बॉस 15’ को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ‘बिग बॉस 11’ में नजर आ चुकी अदाकारा अर्शी खान (Arshi Khan) ने तो शो में आने वाले कंटेस्टेंट्स को चुनौती दे डाली है। Also Read - टीवी पर दस्तक देंगे ये नए 14 शोज, क्या No.1 की गद्दी से उतरेगी Anupamaa?

एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई से ‘बिग बॉस 15’ के फॉर्मेट के बारे में बात करते हुए अर्शी खान ने कहा, 'मैंने बिग बॉस 15 के फॉर्मेट के बारे में पढ़ा है। मुझे इस बार का फॉर्मेट काफी मजेदार लगा। मैं समझती हूं कि मेकर्स ने बिग बॉस 15 के फॉर्मेट से छेड़छाड़ क्यों की। लोग घर में जाने से पहले अपने फैंस के काफी वादे करते हैं। शो में जाने के बाद ये कंटेस्टेंट्स दर्शकों को बोर करते हैं। पिछले सीजन में भी मेकर्स ने बिग बॉस 14 को दिलचस्प बनाने के लिए चैलेंजर्स की एंट्री करवाई थी।'

अपनी तारीफ करते हुए अर्शी खान ने कहा, 'हम लोगों के आने के बाद बिग बॉस 14 की रंगत ही बदल गई थी। हमने सीजन को मजेदार बनाया था। कंटेस्टेंट्स को ये बात समझनी होगी कि ये शो किसी की भी जिंदगी बना सकता है। लोग बिग बॉस का हिस्सा बनने का सपना देखते हैं। इतने कॉम्पटीशन के बीच मेकर्स ने मुझे चुना क्योंकि फैंस मुझे देखना चाहते थे। लोग सोशल मीडिया पर मेरे बारे में मेकर्स से पूछ रहे थे।' Also Read - Bigg Boss 15 में एंट्री मारने को तैयार ये हसीना, अदाएं देख Salman Khan के दिल में भी मचेगी खलबली

अर्शी खान ने आगे कहा, 'मुझे बुरा लगता है कि मेकर्स को पुराने कंटेस्टेंट्स की एंट्री करवानी पड़ जाती है। इन एक्स कंटेस्टेट्स को लगता है कि बिग बॉस की जरूरत है। इनको लगने लगता है कि ये लोग बिग बॉस परह एहसान कर रहे हैं।' Also Read - Bigg Boss 15: Priya Banerjee ने ठुकराया Salman Khan के शो का ऑफर, कहा 'मैं बिग बॉस मटेरियल नहीं...'

देखें अर्शी खान की तस्वीरें-

आगे अर्शी खान ने कहा, 'अगर बिग बॉस 15 कोरोना वायरस लॉकडाउन में ऑनएयर होता तो आवाम को बहुत मजा आता। अब भी लोग बिग बॉस 15 को बहुत पसंद करेंगे। लोग बिग बॉस 15 देखने के लिए समय निकाल ही लेंगे। मेरे पिता और भाी बिग बॉस 15 के फॉलोअर्स हैं। वो दोनों बिग बॉस 15 देखने के लिए काफी उत्साहित हैं।'