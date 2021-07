Bigg Boss 15 में ग्लैमर का तड़का लगाएंगी Bahu Hamari Rajnikant स्टार Ridhima Pandit, घरवालों पर चलाएंगी हुक्म

Bigg Boss 15: Bahu Hamari Rajnikant actress Ridhima Pandit to be seen in Salman Khan's reality show: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) का विवादित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) जल्द ही ओटीवी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है। टीवी पर आने से पहले बिग बॉस 15 को कलर्स टीवी के एप वूट पर ऑन एयर किया जाएगा। शुरूआती 6 हफ्तों तक ये सिलसिला जारी रहने वाला है। इसी बीच ‘बिग बॉस 15’ में नजर आने वाले सितारों के नाम से पर्दा हटने लगा है। खबरों की मानें तो ‘बिग बॉस 15’ में सीरियल बहू हमारी रजनीकांत में नजर आ चुकी अदाकारा रिद्धिमा पंडित की भी एंट्री हो सकती है। Also Read - Bigg Boss 15 Promo: टीवी पर बैन होने से पहले OTT प्लेटफॉर्म पर बड़ा धमाका करेंगे Salman Khan, इन दिन देंगे दस्तक

इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स ने रिद्धिमा पंडित को अप्रोच किया है। ये खबर सामने आने के बाद से ही रिद्धिमा पंडित के फैंस का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच गया है। बीते कापी समय से रिद्धिमा पंडित टीवी से गायब चल रही हैं। ऐसे में फैंस रिद्धिमा पंडित की वापसी का इंतजार कर रहे हैं।

हालांकि अब तक भी मेकर्स ने इस खबर पर पक्की मुहर नहीं लगाई है। रिद्धिमा पंडित के अलावा और भी कई टीवी सितारों का नाम बिग बॉस 15 के साथ जोड़ा जा रहा है। खबरों की मानें तो दिशा वकानी, दिशा परमार, रेहा चक्रवर्ती, सुरभि चंदना, कृष्णा अभिषेक, नेहा मारदा और जेनिफर विंगेट जैसे सितारों को बिग बॉस 15 का ऑफर भेजा जा चुका है। Also Read - Bigg Boss 15: Choti Sarrdaarni के इस हैंडसम हंक को आया Salman Khan के शो का ऑफर?

गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही सलमान खान ने बिग बॉस 15 का पहला प्रोमो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है। प्रोमो में सलमान खान जमकर ठहाके लगाते नजर आ रहे हैं। प्रोमो में सलमान खान अपने फैंस को बता रहे हैं कि इस बार बिग बॉस 15 के घर में जबरदस्त हंगामा होने वाला है। Also Read - Bigg Boss 15: Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3 एक्टर Gavie Chahal को मिला भाईजान के शो का ऑफर, बोले 'मेकर्स से बात...'

देखें रिद्धिमा पंडित की तस्वीरें-

प्रोमो में सलमान खान तो ये भी चेतावनी देते नजर आ रहे हैं इस बार हंगामे की वजह से ‘बिग बॉस 15’ टीवी पर बैन हो सकता है। सलमान खान के बयान से साफ है इस सीजन में बड़ा धमाका होने वाला है जिसे देखकर फैंस भी हैरान रह जाएंगे। सलमान खान के इस बयान को सुनकर ‘बिग बॉस 15’ के फैंस खुशी के मारे झूम उठे हैं।