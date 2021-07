Bigg Boss 15: Choti Sarrdaarni के इस हैंडसम हंक को आया Salman Khan के शो का ऑफर?

Avinesh Rekhi Will Participate in Bigg Boss 15: टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रिएलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss) अपने 15वें सीजन के साथ आने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस सीजन टीवी से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स के नए-नए चेहरे देखने को मिलेंगे। ऐसे में कई नाम सामने आ रहे हैं, जो इस साल इस विवादित शो में नजर आ सकते हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक टीवी इंडस्ट्री के लोकप्रिय सीरियल 'छोटी सरदारनी' फेम अविनेश रेखी (Avinesh Rekhi) का नाम सलमान खान (Salman Khan) के लिए सामने आया है। अनिवेश रेखी इस सीरियल में सरबजीत सिंह गिल की भूमिका निभा रहे हैं। Also Read - Bigg Boss 15: Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3 एक्टर Gavie Chahal को मिला भाईजान के शो का ऑफर, बोले 'मेकर्स से बात...'

स्पॉटबॉय की रिपोर्ट के मुताबिक, छोटी सरदारनी में लीप आने की वजह से अनिवेश रेखी का किरदार खत्म होने जा रहा है। उनके पास शो की शूटिंग पूरी करने के लिए केवल एक हफ्ता बचा है। अगर सब सही रहा, तो अनिवेश रेखी जल्द ही रिएलिटी में हिस्सा ले सकते हैं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि अनिवेश रेखी बिग बॉस 15 में नजर आ सकते हैं।

बिग बॉस का नया सीजन जल्द ही ओटीटी पर टेलीकास्ट होने वाला है। ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लगभग 6 हफ्तों तक चलेगा। रिपोर्ट्स की मानें, तो शो का प्रीमियर 8 अगस्त को होगा। जो भी कंटेस्टेंट्स शो में हिस्सा ले रहे हैं उन सभी को 2 अगस्त से क्वारंटाइन कर दिया जाएगा। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोरोना काल में मेकर्स कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। Also Read - Bigg Boss 15: Salman Khan के शो में नहीं जाएंगे Sharad Malhotra, बताई चौंकाने वाली वजह

अनिवेश रेखी के वर्कफ्रंट की बात करें, तो अभिनेता का चैनल के साथ एक लंबा जुड़ाव है क्योंकि उन्होंने 'छल-शे और मात' शो में कबीर जायसवाल का किरदार निभाकर अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इस सीरियल के बाद अनिवेश रेखी को 'मधुबाला-एक इश्क एक जुनून', 'मैं ना भूलुंगी', 'महाराणा प्रताप' और 'तू सूरज मैं सांझ पियाजी' जैसे कई लोकप्रिय शोज में काम किया। वैसे आप अनिवेश रेखी को बिग बॉस 15 में देखने के लिए कितने बेताब हैं? इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। Also Read - Bigg Boss 15: Salman Khan का काम छीन सकते हैं उनके ही दोस्त!! Rohit Shetty और Farah Khan को मिला बड़ा ऑफर