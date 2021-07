Bigg Boss 15: Disha Parmar को नहीं आया Salman Khan के शो का ऑफर!! Rahul Vaidya के साथ घर पर बिताएंगी रोमांटिक पल

Disha Parmar did not get Salman Khan's show Offer: टीवी इंडस्ट्री के फेमस रिएलिटी शो 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) का इंतजार दर्शक बड़ी बेताबी से कर रहे हैं। बीते कई दिनों से लगातार रिपोर्ट्स आ रही थी कि सलमान खान (Salman Khan) के शो राहुल वैद्य की पत्नी और टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार (Disha Parmar) नजर आएंगी। अब इन सभी अफवाहों पर दिशा परमार ने चुप्पी तोड़ दी है। एक्ट्रेस ने खुद बताया है कि ये सभी अफवाहें हैं मुझे कभी भी बिग बॉस 15 का ऑफर नहीं आया है। Also Read - बिग बॉस 15: Sana Makbul और Riddhima Pandit सहित इन 3 एक्टर्स ने कबूल किया Salman Khan का ऑफर !!

पिंकविला से बात करते हुए दिशा परमार ने कहा, 'इस बार मुझे शो नहीं हुआ है। अगर आने वाले समय में मेकर्स मुझे ऑफर देते है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसके सही हूं। यह एक ऐसा शो है जिसके मैं फिट नहीं होती हूं, मेरा मतलब है कि मैं खुद को इस शो में सहज महसूस नहीं करती हूं। मुझे कई बार शो ऑफर हुआ है लेकिन मैं कभी इसे नहीं किया। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इसके लिए सही हूं और मुझे अब भी ऐसा लगता है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं इस बार भी इससे बचने जा रही हूं।'

दिलचस्प बात यह है कि राहुल वैद्य रिएलिटी शो बिग बॉस के 14वें सीजन का हिस्सा थे। ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो इस शो में नेहा मर्दा, दिशा वकानी, खतरों के खिलाड़ी 11 की कंटेस्टेंट सना मकबूल (Sana Makbul) और 'बहू हमारी रजनीकांत' फेम रिद्धिमा पंडित (Riddhima Pandit) जैसे कई सेलेब्स शो में नजर आएंगे। मेकर्स इन दिनों अर्जुन बिजलानी से भी शो का हिस्सा बनने के लिए बात कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि अमित टंडन ने भी शो में भाग लेने के लिए हां कर दी है। Also Read - Bigg Boss 15 OTT Contestant List OUT: Karan Johar के सामने पानी मांगते दिखेंगे Arjun Bijlani और Rhea Chakraborty सहित ये सितारे