Bigg Boss 15: Divya Agarwal के नाम पर मेकर्स ने लगाई मुहर, बॉयफ्रेंड संग लेंगी Salman Khan के शो में एंट्री? Divya Agarwal to enter in Bigg Boss 15 with boyfriend Varun Sood: खबरें आ रही हैं कि दिव्या अग्रवाल जल्द ही बिग बॉस 15 में धमाकेदार एंट्री मारने वाली हैं। खास बात ये है कि वो अकेल नहीं बल्कि बॉयफ्रेंड वरुण सूद संग इस शो में एंट्री लेंगी।