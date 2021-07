Bigg Boss 15: Karan Johar को होस्ट बनाते ही भयंकर ट्रोलिंग का शिकार हुए मेकर्स, भड़के फैंस दी शो बायकॉट करने की धमकी

Bigg Boss 15: fans trolles maker for making Karan Johar host, demand to boycott Salman Khan's Show : बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) का विवादित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss 15) नए सीजन के साथ दस्तक देने वाला है। इस बार टीवी पर ऑनएयर होने से पहले ‘बिग बॉस 15’ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाया जाएगा। ओटीटी प्लेफॉर्म पर आने के 6 हफ्तों के बाद दर्शक ‘बिग बॉस 15’ को कलर्स टीवी पर देख पाएंगे। कुछ समय पहले ही मेकर्स ने ‘बिग बॉस 15’ का पहला प्रोमो शेयर करके इस बात का ऐलान किया था। इसी बीच खबर आई थी कि ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15 OTT) के ओटीटी वर्जन को सलमान खान की जगह करण जौहर होस्ट करने वाले हैं। ये खबर सामने आते ही करण जौहर ने भी इस बात की पुष्टि कर दी थी। Also Read - Bigg Boss 15: खतरों से खेलने के बाद Salman Khan के घर में कैद होंगे Arjun Bijlani, मेकर्स ने किया नाम फाइनल

करण जौहर (Karan Johar) को ‘बिग बॉस 15’ का होस्ट बनाना मेकर्स के लिए काफी महंगा पड़ गया है। ये खबर सामने आने के बाद से ही लोग ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स और करण जौहर दोनों को ट्रोल कर रहे हैं। इतना ही नहीं कुछ लोगों ने तो मेकर्स को ‘बिग बॉस 15’ बायकॉट करने तक की धमकी दे डाली है।

देखें बिग बॉस 15 का प्रोमो-

View this post on Instagram A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

एक यूजर ने इस बारे में बात करते हुए लिखा, मुझे लगता है बिग बॉस 15 के मेकर्स की पसंद बहुत घटिया है। अब जब नाम फाइनल हो ही गया है तो एक काम और कर लेना। करण जौहर को राधा तेरी चुनरी पर डांस मत करने देना। आपका बहुत उपकार होगा। एक दूसरे यूजर ने लिखा, मेकर्स ने एक कार्टून को शो होस्ट करने की जिम्मेदारी दे दी है। मैं अब ये शो नहीं देखने वाली।

देखें फैंस के रिएक्शन-

Show ka naam bhi change kar lo??? coffe with karan???..

Bye voot 2022 ko milthe hai agar mann kiya tho?‍♀️ — Rashi (@reshmiajay) July 24, 2021

Dear @justvoot bad Choice ? and ya please ask him not to dance on Radha Teri Chunri.....#BBOttOnVoot #BigBossOTT pic.twitter.com/rRFWtEfZxa — ??? ???? (@RiaJhaa) July 24, 2021

Ab nahi karna voot install ??? — ????? ♡ (@iDetectiveSam) July 24, 2021

करण जौहर ने कही थी ये बात

एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई से बात करते हुए करण जौहर ने बताया, 'मैं और मेरी मां बिग बॉस के सबसे बड़े फैन हैं। हम दोनों ही बिग बॉस का एक भी एपिसोड मिस नहीं करते हैं। इस शो में काफी ड्रामा देखने को मिलता है। लगभग 10 साल से मैं बिग बॉस की होस्टिंग को खूब इजॉय कर रहा हूं। इतने साल बीतने के बाद अब मैं भी ये शो होस्ट कर पाऊंगा।'