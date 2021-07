Bigg Boss 15: Salman Khan के कंट्रोवर्सियल शो का हिस्सा बनेंगे Harshad Chopda?

Harshad Chopda Will Be Seen in Bigg Boss 15: टीवी इंडस्ट्री के कंट्रोवर्सियल शो 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) का इंतजार दर्शक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। इस शो में हिस्सा लेने के लिए कई सेलेब्स के नाम सामने आ रहे हैं। अब इस लिस्ट में एक और नए एक्टर का नाम जुड़ गया है। ताजा रिपोर्ट्स की मानें, तो बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के शो में टीवी के जाने-माने अभिनेता हर्षद चोपड़ा (Harshad Chopda) की एंट्री होने जा रही है। Also Read - Bigg Boss 15: Mallika Sherawat ने मेकर्स को दिखाया एटीट्यूड, Karan Johar की वजह से ठुकराया ऑफर?

अब हाल ही में चर्चा के अनुसार हर्षद चोपड़ा भी लोकप्रिय रिएलिटी शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं। टेली चक्कर में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, 'किस देश में है मेरा दिल' अभिनेता बिग बॉस 15 के प्रतियोगियों में से एक बनने के लिए तैयार है। हालांकि इस संबंध में अभी तक हर्षद चोपड़ा की ओर आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। हर्षद चोपड़ा के फैंस भी यही चाहते हैं कि शो में धमाका करते हुए नजर आए। हैंडसम हंक को 'लेफ्ट राइट लेफ्ट', 'किस देश में है मेरा दिल', 'तेरे लिए' और 'बेपनाह' जैसे शो में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है।

हर्षद चोपड़ा से पहले अर्जुन बिजलानी, नेहा मर्दा, अमित टंडन, दिव्या अग्रवाल और सना मकबूल जैसे सेलेब्स से मेकर्स संपर्क कर चुके हैं। इसके अलावा अंकिता लोखंडे और दिव्यांका त्रिपाठी जैसे कई सेलेब्स ने सलमान खान के शो का ऑफर ठुकराया भी है। वैसे अभी तक फाइनल लिस्ट का नाम आना बाकी है। यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस सीजन में कौन-कौन सलमान खान के घर में कैद होगा। बिग बॉस के बीते सीजन की विनर रुबीना दिलाइक (Rubina Dilaik) रही थीं। सभी को उम्मीद थी कि ये सीजन राहुल वैद्य जीतेंगे लेकिन वो फिस्ट रनरअप रहे थे।