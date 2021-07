Bigg Boss 15: Karan Johar को शो होस्ट करते देखने के लिए बेकरार हैं Hina Khan, कंटेस्टेंट्स पर जताई बेचारगी !!

Hina Khan hoots for Karan Johar as he is all set to host Bigg Boss 15 OTT: टीवी की दुनिया का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) जल्दी ही शुरू होने वाला है। इस शो को लेकर हमेशा ही दर्शकों में काफी क्रेज रहता है। लोगों के इसी एक्साइटमेंट को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए निर्माताओं ने एक बड़ा ट्विस्ट लाया है। अब ये टीवी रियलिटी शो 3 नहीं बल्कि पूरे 6 महीने स्ट्रीम किया जाएगा। अगस्त महीने से शुरू हो रहे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के इस टीवी शो को इस बार टीवी से पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वूट पर स्ट्रीम किया जाएगा। जिसे बॉलीवुड के नामी फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर (Karan Johar) होस्ट करने वाले हैं। Also Read - Bigg Boss 15 EXCLUSIVE: बहन Rashami Desai के नक्शेकदम पर चले Mrunal Jain, भाईजान के शो में मचाएंगे धमाल?

करण जौहर के इस शो को होस्ट करने की खबरों के सामने आते ही सोशल मीडिया में काफी बज देखा जा रहा है। बिग बॉस 11 की कंटेस्टेंट रही एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) ने भी करण जौहर को इस शो के होस्ट बनने पर अपनी खुशी जताई है। उन्होंने मीडियापर्सन्स से बात करते हुए कहा, 'बहुत अच्छे... मैं बहुत एक्साइटेड हूं यार। मैं हमेशा से ही करण जौहर की फैन रही हूं। मैं इंतजार कर रही हूं कि वो कैसे इसे करने वाले हैं। मैं इस शो के लिए बहुत उत्सुक हूं।'

हालांकि हिना खान ने शो के 3 महीने की जगह 6 महीने तक खींचने पर जरूर हैरानी जताई है। उन्होंने शो के कंटेस्टेंट्स पर बेचारगी जताते हुए कहा, 'बिग बॉस खत्म होता था तो सबको दुख होता था। अभी 6 महीने देखो बिग बॉस। मैं वाकई में कंटेस्टेंट्स के लिए फील कर रही हूं। मेरा दिल शो में हिस्सा लेने वाले सभी कंटेस्टेंट्स के लिए परेशान हो रहा है। 6 महीने।' तो क्या आप भी हिना खान की राय से सहमत हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बता सकते हैं। साथ ही ये भी बताएं कि क्या आप ओटीटी पर आने वाले करण जौहर के इस शो को लेकर एक्साइटेड हैं। Also Read - Bigg Boss 15 को होस्ट करना चाहते हैं Aditya Narayan? खतरे में है Salman Khan की नौकरी