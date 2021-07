Bigg Boss 15 के ग्रैंड प्रीमियर से ठीक पहले लीक हुई Karan Johar के घर की तस्वीरें, बड़ा ही आलीशान है शो का सेट

Bigg Boss 15: Karan Johar's house Photos leaked Just Before grand Premier: 8 अगस्त को ‘बिग बॉस 15’ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है। ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के ओटीटी वर्जन को बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) होस्ट करने वाले हैं। कुछ समय पहले ही ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स ने इस बात का ऐलान किया है। ‘बिग बॉस 15’ में 6 हफ्तों के बाद सलमान खान की एंट्री होगी। तब तक करण जौहर ही ‘बिग बॉस 15’ के घर की बागडोर संभालने वाले हैं। ‘बिग बॉस 15’ के साथ करण जौहर का नाम जुड़ने के बाद से ही फैंस के बीच गहमागहमी बढ़ गई है। वहीं सोशल मीडिया पर भी ‘बिग बॉस 15’ को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर ‘बिग बॉस 15’ के घर की पहली तस्वीर लीक हो रही है। Also Read - Karan Johar से पहले ये 5 बॉलीवुड स्टार्स भी कर चुके हैं Bigg Boss को होस्ट लेकिन नहीं मिली Salman Khan जैसी लोकप्रियता

वायरल हो रही तस्वीर में ‘बिग बॉस 15’ के घर का एक नजारा देखने को मिल रहा है। इस तस्वीर में बड़ी सी मेज के चारों तरफ स्टाइलिश कुर्सियां लगी दिख रही हैं। कमरे में येलो ऑरेंज कलर की लाइट बिखरी हुई है। तस्वीर को देखकर फैंस कयास लगा रहे हैं कि ये तस्वीर कॉन्फेंस रूम की है। इस कमरे में चारों तरफ ग्रीन कलर का कारपेट बिछा हुआ है।

ये तस्वीर सामने आने के बाद से ही 'बिग बॉस 15' के फैंस का जोश सातवें आसमान पर पहुंच गया है। हर कोई अब बस 'बिग बॉस 15' के आने का इंतजार कर रहा है। बता दें 'बिग बॉस 15' का सेट मुंबई में बनाया गया है। 'बिग बॉस 15' को हिट बनाने के लिए मेकर्स किसी तरह की कमी नहीं रखना चाहते। के लिए मेकर्स एक से बढ़कर एक टीवी सितारों को अप्रोच कर रहे हैं।

देखें 'बिग बॉस 15' के घर की तस्वीर-

अब तक कई टीवी सितारों का नाम के साथ जोड़ा जा चुका है। हाल ही में खबर आई है कि ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स ने हर्षद चोपड़ा को शो में आने का न्योता दिया है। इसके अलावा अर्जुन बिजलानी, नेहा मारदास सुनील ग्रोवर, आशिका भाटिया और आस्था गिल जैसे सितारों को भी शो में आने का ऑफर दिया गया है।