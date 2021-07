Bigg Boss 15: Kuch Rang Pyaar Ke Aise Bhi 3 एक्टर Gavie Chahal को मिला भाईजान के शो का ऑफर, बोले 'मेकर्स से बात...'

Gavie Chahal gets the offer of Salman Khan's show Bigg Boss 15 Offer: दर्शकों के अंदर बिग बॉस के 15वें (Bigg Boss 15) सीजन को लेकर दिन-ब-दिन उत्साह बढ़ता जा रहा है। इस शो के ऑफर को जहां कई सेलेब्स ठुकरा चुके हैं। वहीं कई सेलेब्स के नाम शो में हिस्सा लेने के लिए सामने भी आ रहा है। अब जो नया नाम सामने आया है वो है गेवी चहल (Gavie Chahal)। रिपोर्ट्स की मानें, तो मेकर्स ने बिग बॉस 15 के लिए अभिनेता से संपर्क किया है। गेवी चहल से दो दिन पहले दिव्या अग्रवाल (Divya Aggarwal) का नाम भी चर्चा में था। Also Read - Bigg Boss 15: Salman Khan के शो में नहीं जाएंगे Sharad Malhotra, बताई चौंकाने वाली वजह

गेवी चहल ने द टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, 'पिछले साल मेरी एक आंख का बड़ा ऑपरेशन हुआ था। इसी वजह से मैं बिग बॉस 14 का हिस्सा नहीं बन सका। इस साल बातचीत चल रही है लेकिन मैं इस बारे में चीजें फाइनल होने के बाद ही कुछ कह पाऊंगा।' गेवी चहल भी पिछले साल डेंगू से पीड़ित थे। उस बीमारी ने उन्हें फिर से कमजोर कर दिया। अब वह ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहता है। गेवी चहल को 'कुछ रंग प्यार के ऐसे भी' में आयुष्मान के पिता के रूप में एक छोटी भूमिका में देखा गया था। इस शो में उन्होंने रोहित दीक्षित का किरदार निभाया था।

बिग बॉस के ये सीजन 8 अगस्त से ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट पर टेलीकास्ट होने जा रहा है। शो में हिस्सा लेने जा रहे सभी कंटेस्टेंट्स को 2 हफ्तों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। इस बार में शो में सेलेब्स के साथ कुछ कॉमनर्स भी हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट्स की मानें, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शो को होस्ट करने के लिए मेकर्स ने सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल से संपर्क किया है। इससे पहले मेकर्स ने रोहित शेट्टी और फराह खान से भी शो होस्ट करने के लिए बात की थी। हालांकि अभी तक मेकर्स की ओर से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है।