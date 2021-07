Bigg Boss 15 में एंट्री की खबरों पर बोली Maera Mishra, Adhyayan Suman की एक्स बताने वालों की भी लगाई क्लास

Bigg Boss 15: Maera Mishra Confirms to enter in the show, react on calling Adhyayan Suman’s Ex: बीते कुछ दिनों से ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। 8 अगस्त को बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) का विवादित रिएलिटी शो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है। ऐसे में ‘बिग बॉस 15’ को लेकर सोशल मीडिया पर गहमागहमी काफी बढ़ चुकी है। हाल ही में खुलासा हुआ है कि बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर (Karan Johar) ‘बिग बॉस 15’ को होस्ट करने वाले हैं। इसके अलावा कई टीवी सितारे भी इस बात का खुलासा कर चुके हैं कि वो ‘बिग बॉस 15’ के घर का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15 OTT) में नजर आने वाले सितारों की इस लिस्ट में एक नाम और शामिल हो चुका है। Also Read - Nidhi Bhanushali को मिला Bigg Boss 15 का ऑफर!! भाईजान के शो लगाएंगी बोल्डनेस का तड़का

यहां हम बात कर रहे हैं स्प्रिट्सविला में नजर आ चुकी अदाकारा मीरा मिश्रा की… जो कि बहू बेगम और महाराज की जय हो जैसे शोज में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा मीरा मिश्रा को बॉलीवुड एक्टर अध्ययन सुमन की एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर भी जाना जाता है। मीरा मिश्रा ने कुछ समय तक अध्ययन सुमन को डेट किया है। खबरों की मानें तो जल्द ही मीरा मिश्रा बिग बॉस 15 का हिस्सा बनने वाली हैं।

इस बात का खुलासा खुद अध्ययन सुमन की एक्स गर्लफ्रेंड ने ही कर दिया है। इसके साथ ही मीरा ने इस बात का भी दावा किया है कि उनको अध्ययन सुमन की एक्स कहलाना जरा भी पसंद नहीं है। ऐसा करने वालों पर मीरा मिश्रा भड़क जाती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए मीरा मिश्रा ने बताया, 'कुछ समय पहले ही मेरे पास ‘बिग बॉस 15’ का ऑफर आया था। मैं ‘बिग बॉस 15’ का हिस्सा बनना चाहती हूं। वैसे अब तक कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है।' Also Read - Bigg Boss 15: इन 9 सेलेब्स ने मिनटों में ठुकराया Salman Khan के शो का ऑफर, लिस्ट में शामिल हैं कई बड़े नाम

आगे मीरा मिश्रा ने कहा, 'अगर मुझे मौका मिला तो मैं ‘बिग बॉस 15’ में जरूर जाऊंगी। यहां एक बात है जो बार बार मुझे परेशान कर रही है। मेरा नाम अब भी अध्ययन सुमन के साथ जोड़ा जाता है। लोग मुझे अध्ययन सुमन की एक्स गर्लफ्रेंड कहकर बुलाते हैं। मेरी खुद की एक पहचान है। अध्ययन सुमन के आने से पहले भी मैं मीरा ही थी। हम दोनों ने लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया है। अब हम साथ नहीं हैं। हमारी कहानी खत्म हो चुकी है।' Also Read - Bigg Boss 15 में कॉमेडी का तड़का लगाऐंगे Sunil Grover, Salman Khan के शो में होगी डॉक्टर गुलाटी की एंट्री?

देखें मीरा मिश्रा की तस्वीरें-

गुस्सा जाहिर करते हुए मीरा मिश्रा ने कहा, 'एक किसी को किसी इंसान का एक्स कैसे कह सकते हैं। ये गलत बात है। मुझे यकीन है कि अध्ययन सुमन को भी ये बात पसंद नहीं आएगी। हम सबकी एक पर्सनल लाइफ है। यहां किसी को भी दखल देने का कोई हक नहीं है।'