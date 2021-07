Bigg Boss 15: Salman Khan के घर में कैद होंगे Arjun Bijlani, मेकर्स ने दिया बड़ा ऑफर?

Bigg Boss 15: Arjun Bijlani got the Salman Khan's Show Offer: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) के लोकप्रिय रिएलिटी बिग बॉस के 15वें सीजन की तैयारियां बड़े जोरों-शोरों से चल रही हैं। मेकर्स इन दिनों लगातार टीवी से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स के सामने इस सीजन का हिस्सा बनने का ऑफर रख रहे हैं। रिपोर्ट्स की मानें, तो कई सेलेब्स ने बिग बॉस 15 के घर में कैद होने के लिए खुद को तैयार कर लिया है, वहीं कई सेलेब्स ने शो के ऑफर को ठुकरा दिया है। बीते काफी दिनों से खबरें आ रही थीं कि टीवी के फेमस एक्टर अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) शो में नजर आ सकते हैं। अब इन सभी खबरों पर बात करते हुए अर्जुन बिजलानी ने अपना रिएक्शन दिया है। Also Read - Bigg Boss 15: Arshi Khan ने प्रतियोगियों को दबी जुबान में दी चेतावनी, बोलीं ‘शो को तुम्हारी नहीं, तुम्हें शो की जरूरत....’

अर्जुन बिजलानी ने कहा, 'मुझे बिग बॉस 15 का ऑफर आया है और इस शो का हिस्सा बनने पर अभी सोच-विचार कर रहा हूं। मुझे अभी यह नहीं पता है कि इस घर में कैद हो पाऊंगा क्योंकि इसे ऑनएयर होने में अभी काफी वक्त है। मैं बस अपने फैंस से यही कहना चाहता हूं कि खतरों के खिलाड़ी 11 को एन्जॉय करें।'

अर्जुन बिजलानी की बातों से यही लग रहा है कि उन्होंने शो के ऑफर को अभी होल्ड पर रखा है। हालांकि फैंस उन्हें शो में देखने के लिए बेताब हैं। इससे पहले खतरों के खिलाड़ी 11 की कंटेस्टेंट निक्की तम्बोली ने कहा था कि अर्जुन बिजलानी बिग बॉस 15 के लिए एकदम परफेक्ट हैं। उन्हें अपनी बातों और दोस्तों के लिए स्टैंड लेना आता है। वो सबके बीच अपनी बातें रखते हैं। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अर्जुन बिजलानी बिग बॉस 15 में नजर आते हैं या नहीं?