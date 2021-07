Bigg Boss 15: मेकर्स ने किया Rohit Shetty और Farah Khan को शो होस्ट करने के लिए अप्रोच, Salman Khan का कट जाएगा पत्ता?

Bigg Boss 15: Makers Approach Rohit Shetty and Farah Khan to Host on OTT: बीते कई दिनों से चर्चा हो रही हैं कि टीवी इंडस्ट्री का लोकप्रिय रिएलिटी शो बिग बॉस का 15वां (Bigg Boss 15) सीजन वूट पर लॉन्च होने जा रहा है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि जो लोग कंटेस्टेंट्स बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेने जा रहे हैं, उन्हें घर में भेजने से पहले कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। कोरोना गाइडलाइन्स को फॉलो करते हुए मेकर्स ने ये फैसला लिया है। ताजा अपडेट के मुताबिक बिग बॉस के ओटीटी वर्जन को होस्ट करने के लिए मेकर्स ने रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) और फराह खान (Farah Khan) को अप्रोच किया है। Also Read - Bigg Boss 15: इस हैंडसम हंक के साथ शो में हिस्सा लेंगी Divya Agarwal, घर में लगाएंगी रोमांस का तड़का!!

स्पॉटबॉयई की रिपोर्ट के मुताबिक शो के होस्ट के रूप में सलमान खान (Salman Khan) के साथ ओटीटी स्पेस के लिए एक नया चेहरा होगा। शो को होस्ट करने के लिए रोहित शेट्टी, फराह खान और भी कई बॉलीवुड सेलेब्स से इसके लिए संपर्क किया गया है।

बॉलीवुड इंडस्ट्री के मशहूर निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी इन दिनों टीवी के स्टंट बेस्ड रिएलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी 11' में बतौर होस्ट नजर आ रहे हैं। बिग बॉस के ओटीटी वर्जन के लिए रोहित शेट्टी को सबसे पहले संपर्क किया गया है। हालांकि डेट्स ना होने के कारण रोहित शेट्टी ने शो को होस्ट करने के अभी तक हां नहीं की है। इसके बाद मेकर्स ने फराह खान से बातचीत की है। मेकर्स जल्द ही ओटीटी वर्जन के लिए होस्ट को फाइनल करेंगे। Also Read - Bigg Boss 15: Salman Khan के घर में कैद होंगे Arjun Bijlani, मेकर्स ने दिया बड़ा ऑफर?

ये शो ओटीटी पर 8 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। पहली बार ओटीटी स्पेस पर इस शो का छह सप्ताह के लिए प्रीमियर होगा। यह शो कुल छह महीने तक चलेगा। फैंस शो को देखने के लिए बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। Also Read - Bigg Boss 15: Arshi Khan ने प्रतियोगियों को दबी जुबान में दी चेतावनी, बोलीं ‘शो को तुम्हारी नहीं, तुम्हें शो की जरूरत....’