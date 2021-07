Bigg Boss 15: Karan Johar के घर में होगा Neha Bhasin का स्वैग से स्वागत, कंटेस्टेंट्स पर चलाएंगी अपनी आवाज का जादू

Bigg Boss 15: Neha Bhasin to participate in Karan Johar's OTT: ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) एक बार फिर से दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। 8 अगस्त को बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) का विवादित रिएलिटी शो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगा। ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15 OTT) को बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर (Karan Johar) होस्ट करेंगे। हाल ही में करण जौहर ने ‘बिग बॉस 15’ का एक प्रोमो की शूटिंग पूरी की है। फैंस ‘बिग बॉस 15’ कलर्स टीवी के एक वूट पर देख सकेंगे। ऑन एयर होने के 6 हफ्ते बाद ‘बिग बॉस 15’ टीवी पर धमाकेदार एंट्री मारेगा। ‘बिग बॉस 15’ के ऑनएयर होने में अब केवल एक हफ्ते का समय बचा है। ऐसे में अब उन सितारों के नाम से पर्दा हटने लग गया है जो करण जौहर के घर में कैद होने वाले हैं। Also Read - Bigg Boss 15 के लिए फाइनल हुए ये 8 सेलेब्स, इस बार सुपरहिट होगा Salman Khan का शो

‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15 OTT) में नजर आने वाले सितारों की इस लिस्ट में एक नाम और शामिल हो चुका है। यहां हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर नेहा भसीन की जिनका नाम ‘बिग बॉस 15’ से जोड़ा जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट की मानें तो ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स ने नेहा भसीन के नाम पर मुहर लगा दी है।

जल्द ही नेहा भसीन बिग ब़स 15 के प्रोमो की शूटिंग भी करने वाली हैं। नेहा भसीन, धुनकी लागे, स्वैग से करेंगे सबका स्वागत, जग घुमिया जैसे गानें गाकर बॉलीवुड में हंगामा मचा चुकी हैं। जल्द ही नेहा भसीन की आवाज बिग बॉस 15 में भी गूंजती नजर आएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिग बॉस 15 से पहले भी नेहा भसीन रिएलिटी शोज का हिस्सा बन चुकी हैं।

ॉनेहा भसीन ने वी पॉपस्टार नाम के एक रिएलिटी शोज को जीतने के बाद म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक नई पहचान बनाई थी। इसके अलावा नेहा भसीन फाइव गर्ल पॉप ग्रुप वीवा नाम के बैंड का हिस्सा रह चुकी हैं। साल 2004 में नेहा भसीन का ये बैंड खत्म हो गया। फिलहाल नेहा भसीन तमिल और बॉलीवुड फिल्मों के गाने गाकर लोगों का मनोरंजन करती हैं।