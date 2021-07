Bigg Boss 15: शादी के बाद पहली बार रोहनप्रीत से जुदा होंगी Neha Kakkar, शो में मिलेगी भाई Tony Kakkar की कंपनी

Bigg Boss 15: Neha Kakkar and Tony Kakkar approached for Karan Johar's Reality show: ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है। अब ‘बिग बॉस 15’ के आने में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में ‘बिग बॉस 15’ को लेकर सोशल मीडिया पर गहमागहमी काफी बढ़ चुकी है। इसी बीच ‘बिग बॉस 15’ में नजर आने वाले कंटेस्ट्स के बारे में भी तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो ‘बिग बॉस 15’ में बॉलीवुड सिंगर और इंडियन आइडल 12 (Indian Idol 12) की जज नेहा कक्कड़ भी नजर आ सकती हैं। नेहा कक्कड़ को ‘बिग बॉस 15’ में आने का ऑफर भेजा गया है। Also Read - Bigg Boss 15 OTT: अंदर से ऐसा दिखेगा Karan Johar के बिग बॉस का नजारा, यहां देखें लीक हुई PICS

‘बिग बॉस 15’ में नेहा कक्कड़ के साथ उनके भाई टोनी कक्कड़ को भी शो में आने का न्योता दिया जा चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बार ‘बिग बॉस 15’ की थीम स्टे कनेक्टेड होने वाली है। ऐसे में ‘बिग बॉस 15’ के घर में कुछ ऐसी जोड़ियां नजर आएंगी जिनका आपस में कोई रिश्ता है।

थीम को ध्यान में रखते हुए ही ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स ने नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ (Neha Kakkar and Tony Kakkar) को फोन मिलाया है। अगर नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ ने हां की तो इस सीजन में ये दोनों सितारे जरूर नजर आएंगे। बता दें नेहा कक्कड़ के लिए ‘बिग बॉस 15’ में आना आसान नहीं होगा। Also Read - Bigg Boss 15 Promo: इशारों-इशारों में Neha Bhasin ने दी कंटेस्टेंट्स को धमकी, कर ली है पंगा लेने की पूरी तैयारी

शादी के बाद से ही नेहा कक्कड़ अपने पति रोहनप्रीत सिंह के साथ समय बिता रही हैं। इतने समय में ये कपल कभी भी एक दूसरे से दूर नहीं रहा है। कुछ समय पहले तक तो नेहा कक्कड़ की प्रेग्नेंसी की खबरें भी सामने आ रही थीं। गौरतलब है कि 8 अगस्त को ‘बिग बॉस 15’ कलर्स टीवी के एप वूट पर धमाकेदार एंट्री मारेगा। ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15 OTT) को बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर (Karan Johar) होस्ट करने वाले हैं। Also Read - Bigg Boss 15 के ओटीटी वर्जन में केवल सितारों को मिलेगी जगह, मेकर्स ने आम जनता को दिखाया ठेंगा

बता दें ऑन एयर होने के 6 हफ्ते बाद सलमान खान ‘बिग बॉस 15’ को लेकर टीवी पर दस्तक देंगे। इसके अलावा बिग बॉस 15 में इस बार और भी कई चीजों में भारी बदलाव देखने को मिलने वाला है। मेकर्स ने ‘बिग बॉस 15’ के लिए केवल सितारों को ही अप्रोच किया है। ऐसे में आम लोग इस सीजन में ‘बिग बॉस 15’ का हिस्सा नहीं बन पाएंगे।