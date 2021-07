Bigg Boss 15 के ओटीटी वर्जन में केवल सितारों को मिलेगी जगह, मेकर्स ने आम जनता को दिखाया ठेंगा

Bigg Boss 15: No commoners to enter the house, only celebrities and social media influencers Will be seen in OTT Version:‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) के आने में अब बहुत कम समय बचा है। 8 अगस्त को ‘बिग बॉस 15’ कलर्स टीवी के एप वूट पर धमाकेदार एंट्री मारेगा। ये खबर भी पक्की हो चुकी है कि ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15 OTT) को बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर (Karan Johar) होस्ट करने जा रहे हैं। ‘बिग बॉस 15’ के ओटीटी वर्जन से सलमान खान (Salman Khan) गायब रहने वाले हैं। ऑन एयर होने के 6 हफ्ते बाद सलमान खान ‘बिग बॉस 15’ को लेकर टीवी पर दस्तक देंगे। कुल मिलाकर ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स ने शो में काफी बदलाव कर डाले हैं। ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स इस सीजन को हिट बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यही वजह है जो ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स ने शो के फॉर्मेंट में एक और बदलाव कर दिया है। Also Read - Bigg Boss 15 के लिए फाइनल हुए ये 8 सेलेब्स, इस बार सुपरहिट होगा Salman Khan का शो

ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो ‘बिग बॉस 15’ के ओटीटी वर्जन में किसी भी कॉमनर को एंट्री नहीं दी जाएगी। टेलीचक्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, मेकर्स ने ‘बिग बॉस 15’ के लिए केवल सितारों को ही अप्रोच किया है। ‘बिग बॉस 15’ में इस बार टीवी और बॉलीवुड सितारों के साथ सोशल मीडिया स्टार भी नजर आएंगे।

बीते काफी समय से ये खबर वायरल हो रही थी कि ‘बिग बॉस 15’ के ओटीटी वर्जन में आम आदमी को भी जाने का मौका मिलेगा। ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स के इस बदले फैसले ने लाखों करोड़ों लोगों का दिल तोड़ दिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ‘बिग बॉस 15’ के घर में जाना चाहते हैं। इस साल उनका ये सपना पूरा नहीं हो पाएगा। Also Read - Bigg Boss 15: Karan Johar के घर में होगा Neha Bhasin का स्वैग से स्वागत, कंटेस्टेंट्स पर चलाएंगी अपनी आवाज का जादू

देखें ‘बिग बॉस 15’ का प्रोमो- Also Read - Bigg Boss 15 में एंट्री की खबरों पर बोली Maera Mishra, Adhyayan Suman की एक्स बताने वालों की भी लगाई क्लास

View this post on Instagram A post shared by Salman Khan (@beingsalmankhan)

बता दें टीवी अदाकारा रिद्धिमा पंडित ने इस कबर पर मुहर लगा दी है कि वो ‘बिग बॉस 15’ में नजर आएंगी। ‘बिग बॉस 15’ में रिद्धिमा पंडित के अलावा नेहा भसीन, अर्जुन बिजलानी,आस्था गिल,सोनी कक्कड़, करण नाथ और दिव्या अग्रवाल जैसे सितारे भी नजर आ रहे हैं। कुछ समय पहले ही मेकर्स ने नेहा भसीन का प्रोमो फैंस के साथ शेयर किया है। ऐसे में आप बिग बॉस 15 के ओटीटी वर्जन को देखने के लिए कितने उत्साहित हैं कमेंट करके जरूर बताएं।