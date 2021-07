Bigg Boss 15: मेकर्स ने दिया Salman Khan को बड़ा झटका, OTT होस्ट के लिए बॉलीवुड इस निर्माता संग मिलाया हाथ, जानिए नाम

Salman Khan Not To Host Bigg Boss 15 on OTT: टीवी के सबसे बड़ा रिएलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss) का पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगा। बीते दिनों आईं रिपोर्ट्स के मुताबिक, शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला इस शो को होस्ट करने वाले थे। इसके बाद बताया गया कि सिद्धार्थ और शहनाज नहीं बल्कि सलमान खान (Salman Khan) ही इस सीजन को होस्ट करेंगे। शो से जुड़े ताजा अपडेट ने सभी फैंस को चौंका दिया है। इस शो को सलमान खान नहीं बल्कि पहली बार बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता-निर्देशक करण जौहर (Karan Johar) होस्ट करेंगे। Also Read - Bigg Boss 15: Salman Khan के घर में सबसे पंगा लेने के लिए राजी हुए Amit Tandon, बोले 'मैं सबका जीना दुश्वार...'

स्पॉटबॉयई की रिपोर्ट के मुताबिक, करण जौहर पहली बार शो को होस्ट करते हुए नजर आएंगे। वूट ने हाल ही में बिग बॉस ओटीटी के प्रीमियर की घोषणा की। इस बहुप्रतीक्षित रिएलिटी शो के पहले छह हफ्तों को फैंस 24X7 वूट पर देख पाएंगे। बिग बॉस 15 की घोषणा के बाद से फैंस के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिला है। फैंस शो के शुरू होने का इंतजार बड़ी बेताबी से कर रहे हैं। हाल ही में मेकर्स ने सलमान खान के साथ शो का प्रोमो भी शेयर किया है। इस शो की टैगलाइन रखी गई है, 'बिग बॉस ओटीटी के मजे लुक, पहली बार स्टार्टिंग ओनली ऑन वूट।'

बिग बॉस के नए सीजन को बात करते हुए सलमान खान ने कहा, 'यह बहुत अच्छा है कि बिग बॉस के इस सीजन में टीवी से 6 सप्ताह पहले बिग बॉस ओटीटी के साथ डिजिटल-फर्स्ट होगा। इस मंच पर कई चीजें देखने को मिलेंगी। जहां दर्शकों का न केवल मनोरंजन होगा बल्कि भाग लेना, व्यस्त रहना, कार्य देना और भी बहुत कुछ होगा। सभी कंटेस्टेंट्स को मेरी सलाह है कि एक्टिव रहें, मनोरंजक बनें और बीबी हाउस में अच्छा व्यवहार करें।'