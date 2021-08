Bigg Boss OTT में होगी देसी मॉम की एंट्री !! बेटी की GUCCI बेल्ट का मजाक उड़ाकर रातों-रात बनी थी स्टार, देखें Viral Video Gucci Belt fame viral video mother-daughter Jodi Anita Gupta and Chabi Gupta may enter in Bigg Boss 15 OTT: गुची बेल्ट के वायरल वीडियो से रातों-रात चर्चा में आई मां और बेटी की जोड़ी अनिता गुप्ता और छवि गुप्ता की जोड़ी की एंट्री बिग बॉस 15 में होने वाली हैं।