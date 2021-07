Bigg Boss 15 OTT: Salman Khan के शो पर कब्जा करने की खबरों के बीच Karan Johar ने तोड़ी चुप्पी, फैंस से कही ये बात

Bigg Boss 15 OTT: Karan Johar react on hosting Salman Khan's reality Show on OTT Platform: बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) का विवादित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) जल्द ही धमाकेदार वापसी करने जा रहा है। खबरों की मानें तो बिग बॉस 15 पहले ओटीवी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देगा। 6 हफ्ते ओटीटी पर मनोरंजन करने के बाद ‘बिग बॉस 15’ टीवी पर ऑन एयर किया जाएगा। टीवी पर ‘बिग बॉस 15’ को सलमान खान ही होस्ट करेंगे। ऐसे में कयास लगाए जाने लगे थे कि ‘बिग बॉस 15’ के ओटीटी वर्जन को भला कौन होस्ट करने वाला है। हाल ही में खबर आई थी कि मेकर्स ने ‘बिग बॉस 15’ ओटीटी (Bigg Boss 15 OTT) के होस्ट के लिए बॉलीवुड फिल्ममेकर करण जौहर (Karan Johar) को अप्रोच किया है। Also Read - Bigg Boss 15: मेकर्स ने दिया Salman Khan को बड़ा झटका, OTT होस्ट के लिए बॉलीवुड इस निर्माता संग मिलाया हाथ, जानिए नाम

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि करण जौहर सलमान खान की जगह ‘बिग बॉस 15’ को होस्ट करते नजर आने वाले हैं। ‘बिग बॉस 15’ 8 अगस्त को कलर्स टीवी के एप वूट पर ऑन एयर किया जाएगा। यहां पर फैंस घर में होने वाली हर हरकत पर 24 घंटे नजर रख सकेंगे। इसी बीच करण जौहर ने इस खबर को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। करण जौहर ने इस खबर पर मुहर लगा दी है कि वो ‘बिग बॉस 15’ ओटीटी के होस्ट बनने जा रहे हैं।

एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई से बात करते हुए करण जौहर ने बताया, 'मैं और मेरी मां बिग बॉस के सबसे बड़े फैन हैं। हम दोनों ही बिग बॉस का एक भी एपिसोड मिस नहीं करते हैं। एक दर्शक होने के नाते मैं इतना कह सकता हूं कि बिग बॉस मेरा खूब मनोरंजन करता है। यहां पर काफी ड्रामा देखने को मिलता है। लगभग 10 साल से मैं बिग बॉस की होस्टिंग को खूब इजॉय कर रहा हूं।' Also Read - Bigg Boss 15: Salman Khan के घर में सबसे पंगा लेने के लिए राजी हुए Amit Tandon, बोले 'मैं सबका जीना दुश्वार...'

देखें बिग बॉस 15 का प्रोमो- Also Read - Bigg Boss 15: शो होस्ट करने के लिए ये 8 लोग हैं मेकर्स की पसंद, आसानी से कट सकता है Salman Khan का पत्ता

आगे कऱण जौहर ने कहा, 'अब मैं खुद बिग बॉस का होस्ट बनने जा रहा हूं। इस बार मुझे बहुत मजा आने वाला है। आखिरकार मेरी मां का सपना पूरा होने वाला है। मुझे लगता है कि ‘बिग बॉस 15’ ओटीटी पर और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मैं फैंस और अपने दोस्तों की उम्मीदों पर खरा उतर पाऊं। मैं अपने स्टाइल में वीकेंड का वार को होस्ट करने वाला हूं। मैं उस दिन खुद को टीवी पर देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं।'