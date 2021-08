Salman Khan's show Bigg Boss 15 first photo gone viral on the internet: बिग बॉस ओटीटी को शुरू हुए अब दो हफ्ते पूरे होने वाले हैं। इस बीच बिग बॉस 15 को लेकर भी लोगों के बीच काफी कन्फ्यूजन बना हुआ है। बहुत लोगों को यही लगता है कि बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) को ही मेकर्स ने बिग बॉस ओटीटी के तौर पर लॉन्च किया है। अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसे देखकर हर किसी का कन्फ्यूजन दूर होने वाला है। बीती रात से ही सोशल मीडिया पर सलमान खान के शो बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) के घर की एक तस्वीर धड़ल्ले से वायरल हो रही है। इस तस्वीर में बिग बॉस 15 (Bigg Boss 15) के घर का डाइनिंग हॉल और किचन एरिया साफ दिख रहा है। Also Read - Bigg Boss OTT: Raqesh Bapat को घर में परेशान होते देखकर उनके साले साहब ने तोड़ी चुप्पी, बोले 'वो इस शो के लायक नहीं...'

इस तस्वीर से साफ हो चुका है कि मेकर्स बिग बॉस ओटीटी के पूरा होने से पहले ही बिग बॉस 15 का घर तैयार कर रहे हैं। मतलब साफ है कि बिग बॉस ओटीटी खत्म होते ही सलमान खान के इस कंट्रोवर्सियल शो का अगला सीजन शुरू हो जाएगा। बिग बॉस ओटीटी में करण जौहर ने पूरे घर की कमान अपने हाथ में ली हुई है, लेकिन बिग बॉस 15 में सिर्फ और सिर्फ सलमान खान का ही जलवा देखने को मिलेगा।

बिग बॉस ओटीटी के सदस्यों की होगी घर में एंट्री?

पिछले कुछ समय से ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बिग बॉस ओटीटी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कुछ कंटेस्टेंट्स को सलमान खान के शो में एंट्री मिल जाएगी। बिग बॉस ओटीटी में हिस्सा लेने वाली दिव्या अग्रवाल (Divya Agarwal), शमिता शेट्टी (Shamita Shetty), प्रतीक सेहजपाल और अक्षरा सिंह (Akshara Singh) लगातार खबरों का हिस्सा बनी हुई हैं। ऐसे में हो सकता है कि इन लोगों को सलमान खान के शो बिग बॉस 15 में आसानी से एंट्री मिल जाए।

4 हफ्ते बाद लॉन्च हो सकता है बिग बॉस 15

बिग बॉस ओटीटी के लॉन्च पर ही करण जौहर ने साफ कह दिया है कि ये शो सिर्फ 6 हफ्तों के लिए ही आएगा और आखिर में उन्हें इस शो के विनर्स भी मिल जाएंगे। बिग बॉस ओटीटी को खत्म होने में अब सिर्फ 4 हफ्ते ही बचे हैं। बिग बॉस 15 को मेकर्स 4 हफ्ते बाद ही लॉन्च कर सकते हैं। खबरें आ रही थी बिग बॉस 15 में अर्जुन बिजलानी, सना मकबूल और अमित टंडन जैसे कलाकार हिस्सा लेने वाले हैं।