बिग बॉस 15: Sana Makbul और Riddhima Pandit सहित इन 3 एक्टर्स ने कबूल किया Salman Khan का ऑफर !!

These Celebs Got Salman Khan's Show Offer: टीवी इंडस्ट्री का लोकप्रिय रिएलिटी शो बिग बॉस का 15वां (Bigg Boss 15) सीजन अगले महीने से ओटीटी पर लॉन्च होने जा रहा है। रिपोर्ट्स की मानें, तो इस सीजन को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सलमान खान (Salman Khan) नहीं बल्कि करण जौहर (Karan Johar) होस्ट करते दिखाई देंगे। अब तक शो के लिए दिशा वकानी, दिव्या अग्रवाल और रिया चक्रवर्ती जैसे कई सेलेब्स को अप्रोच किया जा चुका है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक शो में हिस्सा लेने के तीन नए नाम सामने आए हैं।

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, बिग बॉस 15 का हिस्सा बनने के लिए खतरों के खिलाड़ी 11 की कंटेस्टेंट सना मकबूल (Sana Makbul) राजी हो गई हैं। सूत्र ने बताया कि सना मकबूल ने पहले भी शो का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की थी। इस समय उनकी बात चैनल से चल रही है। वहीं दूसरी ओर 'बहू हमारी रजनीकांत' फेम रिद्धिमा पंडित (Riddhima Pandit) ने भी कन्फर्म कर दिया है कि वो बिग बॉस 15वें सीजन में दिखाई देंगी। वह पहले खतरों के खिलाड़ी का भी हिस्सा थीं और अच्छी तरह जानती हैं कि बिग बॉस 15 में क्या होने की उम्मीद है। वह इस शो के लिए परफेक्ट कंटेस्टेंट हैं।

सना मकबूल (Sana Makbul) और रिद्धिमा पंडित (Riddhima Pandit) के बाद अब जो नया नाम सामने आया है, वो करण नाथ (Karan Nath) का है। करण नाथ पंजाबी फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर राकेश नाथ के बेटे हैं। करण नाथ ने 'ये दिल आशिकाना' फिल्म से लोकप्रियता हासिल की थी। करण नाथ को बिग बॉस 15 में देखने के लिए उनके फैंस भी बेताब हैं।

टीवी एक्ट्रेस नेहा मर्दा 'बिग बॉस 15' में हिस्सा लेने वाली पहली कंटेस्टेंट हैं, जिन्होंने खुद इस शो का हिस्सा बनने की खबर पर मुहर लगाई। इसके अलावा मेकर्स अर्जुन बिजलानी से भी शो में हिस्सा लेने के बात कर रहे हैं।