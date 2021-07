Bigg Boss 15: Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah की सोनू को मिला ऑफर, इस टिक टॉक स्टार की भी होगी एंट्री

Bigg Boss 15: Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah fame Nidhi Bhanushali and TikTok Star Aashika Bhatia To Enter Salman Khan's Reality Show?: सलमान खान (Salman Khan) का विवादित रिएलिटी शो ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15) एक बार फिर से फैंस का मनोरंजन करने के लिए तैयार है। कुछ समय पहले ही ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स ने ऐलान किया है कि वो 8 अगस्त को शो का प्रीमियर करने वाले हैं। इस बार ‘बिग बॉस 15’ टीवी पर आने से 6 हफ्ता पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है। बॉलीवुड फिल्म मेकर करण जौहर (Karan Johar) ‘बिग बॉस 15’ (Bigg Boss 15 OTT) के ओटीटी वर्जन को होस्ट करने वाले हैं। ‘बिग बॉस 15’ के ऑन एयर होने में अब केवल 10 दिन बचे हैं। ऐसे में लगातार उन सितारों के नाम से पर्दा हट रहा है जो कि ‘बिग बॉस 15’ में नजर आ सकते हैं। ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स ने इस सितारों को शो में आने का न्योता भेजा है। Also Read - Bigg Boss 15 में कॉमेडी का तड़का लगाऐंगे Sunil Grover, Salman Khan के शो में होगी डॉक्टर गुलाटी की एंट्री?

ताजा मिल रही जानकारी की मानें तो सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा (Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah) में काम कर चुकी अदाकारा निधि भानुशाली (Nidhi Bhanushali) की एंट्री होने वाली है। एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल स्पॉट बायई की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि निधि भानुशाली के साथ मेकर्स की बातचीत चल रही है। Also Read - Bigg Boss 15 के ग्रैंड प्रीमियर से ठीक पहले लीक हुई Karan Johar के घर की तस्वीरें, बड़ा ही आलीशान है शो का सेट

हालांकि अब तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि निधि भानुशाली ने बिग बॉस 15 के घर में आने के लिए हमी भरी है या फिर नहीं...। बता दें निधि भानुशाली सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सोनू का किरदार निभा चुकी हैं। साल 2019 में निधि भानुशाली ने अपनी पढ़ाई की वजह से सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को अलविदा कह दिया था। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि निधि भानुशाली बिग बॉस 15 के लिए हां बोलेंगी या फिर नहीं...।

निधि भानुशाली के अलावा बिग बॉस 15 के मेकर्स ने जानी मानी टिक टॉक स्टार आशिका भाटिया (Aashika Bhatia) को भी शो में आने का न्योता दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि मेकर्स ने आशिका भाटिया को भी बिग बॉस 15 में आने का ऑफर दिया है। Also Read - Karan Johar से पहले ये 5 बॉलीवुड स्टार्स भी कर चुके हैं Bigg Boss को होस्ट लेकिन नहीं मिली Salman Khan जैसी लोकप्रियता

देखें निधि भानुशाली और आशिका भाटिया की तस्वीरें-

आशिका भाटिया के साथ साथ अनीता हसनंदानी के पति रोहित रेड्डी भी बिग बॉस में नजर आ सकते हैं। कुछ समय ही खबर आई थी कि मेकर्स ने रोहित रेड्डी को भी ‘बिग बॉस 15’ में आने के लिए फोन घुमाया है।