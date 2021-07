Bigg Boss 15: Karan Johar के घर में न्यूड योगा करने के लिए Vivek Mishra ने मांगी मोटी रकम, मेकर्स को दिया झटका

Bigg Boss 15: Vivek Mishra was offered OTT to do nude yoga with Rs 50 lakh payment a day: 8 अगस्त को ‘बिग बॉस’ (Bigg Boss 15) के नए सीजन का आजाग होने वाला है। इस बार ‘बिग बॉस 15’ पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने वाला है। इस बार ‘बिग बॉस 15’ की थीम स्टे कनेक्टेड होने वाली है। ओटीटी पर ऑन एयर होने के 6 हफ्ते बाद सलमान खान (Salman Khan) शो के साथ टीवी पर धमाका करेंगे। अब ‘बिग बॉस 15’ के आने में अब बहुत कम समय बचा है। ऐसे में ‘बिग बॉस 15’ को लेकर तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। एक के बाद एक सितारे ‘बिग बॉस 15’ को लेकर बड़े खुलासे कर रहे हैं। बीते कुछ समय में कई सितारों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो ‘बिग बॉस 15’ में नजर आएंगे। इसी बीच ‘बिग बॉस 15’ को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। Also Read - Bigg Boss 15: शादी के बाद पहली बार रोहनप्रीत से जुदा होंगी Neha Kakkar, शो में मिलेगी भाई Tony Kakkar की कंपनी

जाने माने न्यूड योगा गुरू विवेक मिश्रा (Vivek Mishra) ने ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। विवेक मिश्रा ने दावा किया है कि मेकर्स उनको ‘बिग बॉस 15’ के ओटीटी फॉर्मेट में हिस्सा लेने के लिए अप्रोच किया था। मेकर्स चाहते थे कि ‘बिग बॉस 15 के घर में विवेक मिश्रा न्यूड योगा करे।

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए विवेक मिश्रा ने बताया, 'मुझे ओटीटी वर्जन में काम करने के लिए ऑफर भेजा गया था। मुझसे कहा गया था कि शो के दौरान मैं न्यूड और नेमी न्यूड योगा करूं। मेकर्स का मानना था कि मेरे न्यूड योगा से शो में स्पाइस बढ़ जाता। मुझे बताया गया था कि मेकर्स ऐसे 5 कंटेस्टेंट्स की तलाश में हैं जो कि 'बिग बॉस 15' में स्पाइस बढ़ा सके।'

देखें विवेक मिश्रा की तस्वीरें-

View this post on Instagram A post shared by Team Vivek Mishra (@yogavivek)

View this post on Instagram A post shared by Team Vivek Mishra (@yogavivek)

आगे विवेक मिश्रा ने बताया, 'मैं भला किसी भी रिएलिटी शो में न्यूड योगा क्यों करूंगा। मैंने मेकर्स से कहा कि अब वो न्यूड योगा देखना चाहते हैं तो उनको मुझे एक एपिसोड के लिए 50 लाख रुपए देने होंगे। मैं भला योगा के दमपर किसी रिएलिटी शो में क्यों जाना चाहूंगा। वैसे मैंने अब तक भी शो में काम करने से इनकार नहीं किया है। मैं बस एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहता हूं कि जिसका हिस्सा बनने के बाद मैं 5 साल आराम से जिंदगी काट सकूं।'