Bigg Boss 15: Salman Khan के घर में सबसे पंगा लेने के लिए राजी हुए Amit Tandon, बोले 'मैं सबका जीना दुश्वार...'

बॉलीवुड के दबंग सलमान खान (Salman Khan) का विवादित रिएलिटी शो 'बिग बॉस 15' (Bigg Boss 15) जल्द ही ओटीवी प्लेटफॉर्म धमाकेदार एंट्री मारने वाला है। कुछ समय पहले ही सलमान खान ने 'बिग बॉस 15' का पहला प्रोमो शेयर करके इस बात का ऐलान किया है। 'बिग बॉस 15' का प्रोमो सामने आने के बाद से ही शो में नजर आने वाले सितारों के नाम की चर्चा तेज हो गई है। लगातार 'बिग बॉस 15' से टीवी सितारों का नाम जोड़ा जा रहा है। बीते दिन ही खबर आई थी कि 'बिग बॉस 15' के मेकर्स ने टीवी अदाकारा रिद्धिमा पंडित को अप्रोच किया है। इसी बीच एक और टीवी एक्टर ने 'बिग बॉस 15' का ऑफर मिलने का दावा किया है।

यहां हम बात कर रहे हैं सीरियल ये हैं मोहब्बतें में नजर आ चुके एक्टर अमित टंडन की जिन्होंने ‘बिग बॉस 15’ को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। एंटरटेनमेंट वेब पोर्टल पिंकविला से बात करते हुए अमित टंडन ने बताया, 'अभी कुछ भी पक्का नहीं है। मैं फिलहाल ये नहीं बता सकता कि ‘बिग बॉस 15’ में मेरी एंट्री होगी या फिर नहीं...। मुझे हर साल ‘बिग बॉस 15’ का ऑफर मिलता है। आखिर में मेरे अलावा बाकी सितारों को फाइनल कर लिया जाता है।'

आगे अमित टंडन ने कहा, 'सच कहूं तो मैंने खुद को 'बिग बॉस 15' के लिए तैयार कर लिया है। मैं बहुत गुस्सैल हूं। अपने आप को 'बिग बॉस 15' में देखना मेरे लिए भी अजीब होगा। मैं 'बिग बॉस 15' में जाने के लिए तैयार हूं। मैं खुद 'बिग बॉस' का बहुत बड़ा फैन हूं। अगर मैं घर में गया तो सबकी हालत खराब होने वाली है। मतलब मैं रोऊंगा भी और दूसरों के रूलाऊंगा भी...।'

View this post on Instagram A post shared by Amit Tandon (@amit_tandon0411)

View this post on Instagram A post shared by Amit Tandon (@amit_tandon0411)

अमित टंडन ने आगे बताया, ‘बिग बॉस 15’ के घर में फैंस मेरे सभी इमोशन्स को करीब से देख सकेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ‘बिग बॉस 15’ के घर में मेरे आंसू जरूर निकलेंगे। इस बार ‘बिग बॉस 15’ के मेकर्स शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर लेकर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ओटीटी पर मेकर्स टीवी सितारों को नहीं लाएंगे। इस दौरान घर में केवल आम जनता ही नजर आएगी। हो सकता हूं कि मैं इसमें गलत साबित हो जाऊं। आने वाला समय सब बता देगा।'