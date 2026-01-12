Bigg Boss फेम शिव ठाकरे ने कर ली शादी? मिस्ट्री गर्ल संग शेयर की फोटो, लोग बोले- 'चेहरा तो दिखाओ'

ENG हिन्दी
Shiv Thakare Photos With Mytery Girl: शिव ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जो फैंस का ध्यान खींच रही है. इसके बाद लोग उनकी शादी की कयासबाजी कर रहे हैं.

By: Shashikant Mishra  |  Published: January 12, 2026 12:58 PM IST

रियलिटी शो 'बिग बॉस' (Bigg Boss) में नजर आए मराठी एक्टर शिव ठाकरे (Shiv Thakare) एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. दरअसल, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है जिसने फैंस को हैरान कर दिया है. शिव ठाकरे के साथ इस तस्वीर में एक लड़की नजर आ रही है और उसने कैमरे की तरफ पीठ की हुई है. इस तस्वीर को देखने के बाद एक्टर की शादी की अटकलें लगाई जा रही हैं. वहीं, शिव ठाकरे ने पोस्ट में जो कैप्शन लिखा है वो लोगों का ध्यान खींच रहा है. फैंस इस पर रिएक्शन दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि 'बिग बॉस' एक्टर की लेटेस्ट पोस्ट में क्या है.

शिव ठाकरे ने शेयर किया पोस्ट

शिव ठाकरे ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि वह दूल्हे के गेटअप में और एक लड़की दुल्हन के गेटअप में नजर आ रही है. हालांकि, लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा है क्योंकि उसने कैमरे की तरफ पीठ की है. शिव ठाकरे और ये लड़की जहां पर खड़े हैं वो वेडिंग वेन्यू जैसा दिख रहा है. एक्टर ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा है, 'फाइनली.' इसके साथ ही रेड हार्ट और स्टार इमोजी बनाए हैं. इसके बाद लोगों ने उनकी शादी की अटकलें लगाना शुरू कर दीं. लोगों का का मानना है उन्होंने गुपचुप शादी रचा ली है. शिव ठाकरे की इस तस्वीर के वायरल होते ही कमेंट की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा है, 'ये कब हुआ'. एक यूजर ने लिखा है, 'चेहरा तो दिखाओ.' एक यूजर ने लिखा है, 'वाह बधाई हो.' एक यूजर ने लिखा है, 'अचानक.' वहीं, सोशल मीडिया के कई यूजर्स का मानना है कि ये किसी प्रोजेक्ट के शूटिंग का हिस्सा है. अब तो ये बात शिव ठाकरे ही क्लियर कर सकते हैं.

शिव ठाकरे एक्टर के साथ ही हैं कोरियोग्राफर

36 साल के एक्टर शिवा ठाकरे महाराष्ट के रहने वाले हैं. वह टीवी के साथ मराठी फिल्मों में काम करते हैं. इसके साथ ही शिव ठाकरे अच्छे डांसर और कोरियोग्राफर हैं. उनके बैकग्राउंड की बात करें तो उनकी फैमिली ने काफी स्ट्रगल किया और उन्होंने भी संघर्ष के दिन देख हैं. फिलहाल, शिव ठाकरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चर्चित हस्ती हैं. वह 'बिग बॉस 16' में फर्स्ट रनर अप रहे थे. इसके अलावा उन्होंने 'बिग बॉस मराठी 2' का खिताब जीता है. कई रियलिटी शोज में नजर आने वाले शिव ठाकरे बिजनेस भी करते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट (Entertainment News) की लेटेस्ट खबरों के लिए बॉलीवुडलाइफ के साथ बने रहिए.

