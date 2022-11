Bigg Boss 16: सलमान खान के धमाकेदार शो 'बिग बॉस 16' से अब तक श्रीजित डे, मान्या सिंह और गोरी नागोरी का पत्ता साफ हो चुका है। इस सप्ताह घर से बेघर होने के लिए चार सदस्य नॉमिनेट हुए थे, जिसमें गौतम विज (Gautam Vig), सौंदर्या शर्मा, टीना दत्ता और शालीन भनोट शामिल हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वोटिंग ट्रेंड से यह महसूस हो रहा था कि शो से टीना दत्ता बाहर निकल सकती हैं। लेकिन हाल ही में बिग बॉस 16 को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बिग बॉस 16 से टीना दत्ता नहीं बल्कि गौतम विज का पत्ता साफ हुआ है। गौतम विज बिग बॉस 16 से निकलने वाले पहले मेल कंटेस्टेंट हैं। Also Read - Bigg Boss 16: सलमान खान के शो से आउट हुए गौतम विज, फूट-फूटकर रोईं सौंदर्या शर्मा

'बिग बॉस 16' (Bigg Boss 16) के फैनपेज के मुताबिक, गौतम विज को सबसे कम वोट मिले थे, जिसकी वजह से उन्हें शो को छोड़कर जाना पड़ा। दूसरी ओर शालीन भनोट, टीना दत्ता और सौंदर्या शर्मा इस सप्ताह घर से बेघर होने से बच गए। हालांकि बिग बॉस 16 के प्रोमो वीडियो में दिखाया गया था कि सुंबुल तौकीर खान और शालीन भनोट घर जाने की मांग करते हैं, जिसपर सलमान खान भी जवाब देते हैं कि जाओ किसी ने रोका थोड़ी है। Also Read - Bigg Boss 16: गौतम विज की 'फेक लव स्टोरी' पर एक्स वाइफ ने किया कमेंट, जमाने के सामने उड़ाई सौंदर्या शर्मा की धज्जियां

You are far better than many others contestants..you are real,..no fakeness..keep shining star #GautamVig pic.twitter.com/0hwjRiAn2t — Suchi (@sucharitasaha19) November 17, 2022

Since #GautamVig is evicted, Soundarya and Archana will team up against #PriyankaChaharChoudhary now and pick fights with her to get the limelight. Likh ke lelo.#BiggBoss16 #BB16 — (@DRISHTI_TWEETS) November 18, 2022

Gautam is not evicted by audience, he is evicted by Bigg boss itself

Apne jo Inka dhajiya uraya, ek confident bande ka jo izzat utara

Hats of to u

Iske baad koi newcomer apne show me ane se 1000 times sochega zaroor

Shame on u

I was in lv with u but now#GautamVig #BiggBoss16 — Nayna Saha (@saha_naynaahan) November 18, 2022

गौतम विज के एविक्शन पर फैंस ने दिए रिएक्शन

'बिग बॉस 16' (Bigg Boss 16) से गौतम विज के बाहर होने की खबर ने फैंस को नाराज कर दिया है। जहां किसी ने बिग बॉस (Bigg Boss 16) को पक्षपाती बताया तो वहीं किसी ने सौंदर्या शर्मा को जिम्मेदार ठहराया। एक यूजर ने गौतम के एविक्शन पर दुख जाहिर करते हुए लिखा, "आप बाकी कंटेस्टेंट्स से बेहतर थे। आप असली थे। हमेशा यूं ही चमकते रहें।" वहीं दसरे यूजर ने लिखा, "गौतम विज सुंबुल, टीना और स्टैन से अच्छे थे।" नैना नाम की यूजर ने गौतम विज के एविक्शन पर लिखा, "गौतम को दर्शकों ने नहीं बल्कि खुद बिग बॉस ने निकाल है। आपने एक आत्मनिर्भर इंसान की इज्जत उतारी है।" Also Read - Bigg Boss 16 से बाहर होंगी टीना दत्ता? वोटिंग ट्रेंड से खुली पोल