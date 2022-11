TV celebs are useless for Bigg Boss 16: टीवी एक्टर गौतम विज (Gautam Vig) बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16) के घर से बाहर हो चुके हैं। कम वोट्स मिलने की वजह से मेकर्स ने गौतम विज को शो से ही बाहर कर दिया है। बिग बॉस 16 के घर में गौतम विज अपनी लव स्टोरी की वजह से छाए हुए थे। बिग बॉस 16 के घर में आते ही गौतम विज ने सौंदर्या शर्मा के साथ बॉन्डिंग बनानी शुरू कर दी थी। बिग बॉस 16 के घर में रिलेशनशिप बनाने के चक्कर में गौतम विज ने किसी को अपनी एक्स वाइफ और तलाक के बारे में भी नहीं बताया। हालांकि सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह फैसल गई। लोगों को अब भी यकीन नहीं होता है कि गौतम विज तलाकशुदा हैं। Also Read - Bigg Boss 16: प्रियंका चौधरी पर भड़के सलमान खान, बोले- 'दूसरी अर्चना बनने की कगार पर...'

अपनी पुरानी शादी को भुलाकर गौतम विज, सौंदर्या शर्मा के साथ नैन मटक्का करते दिखे। गौतम विज और सौंदर्या शर्मा को हर बार साथ देखा जाने लगा था। इस रिलेशनशिप की वजह से लोग लगातार गौतम विज को ट्रोल कर रहे हैं। इसी बीच गौतम विज की एक्स वाइफ रिचा गेरा ने उनके इस रिलेशनशिप के बारे में एक बड़ा बयान दे दिया है।

टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए रिचा गेरा ने कहा, बिग बॉस 16 में गौतम विज को कोई मिल गया है। मैं गौतम विज के लिए बहुत खुश हूं। जितना मैं गौतम विज को जानती हूं वो किसी से प्यार करने से पहले थोड़ा समय लेता है। वो अभी सौंदर्या शर्मा को समझने की कोशिश कर रहा है। उन दोनों के बीच फिलहाल प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। गौतम विज और सौंदर्या के बीच सिर्फ अट्रैक्शन है। उनको प्यार होने में अभी थोड़ा समय है। गौतम विज एक बॉयफ्रेंड से ज्यादा एक अच्छा फ्रेंड साबित होगा। Also Read - Bigg Boss 16 Top 5 Contestants 7th Week: टीना दत्ता की हुई लिस्ट से छुट्टी, इन सदस्यों ने पलटा गेम

देखें गौतम विज की तस्वीरें-

View this post on Instagram A post shared by Gautam singh vig (@gautamvigim)

आगे रिचा गेरा ने कहा, समय के साथ गौतम विज और सौंदर्या का रिश्ता आगे बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से गौतम विज को फिलहाल गेम पर फोकस करना चाहिए। अगर वो प्यार के चक्कर में पड़ा तो वो गेम खराब कर देगा। वो प्यार घर से बाहर आकर भी कर सकता है। Also Read - Bigg Boss 16: शालीन की वजह से सुंबुल तौकीर से भिड़ी टीना दत्ता, गुस्से में बोलीं- 'तुम मेरे और उसके बीच में...'