Rahul Vaidya terms Sumbul Touqeer Joker: ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जब बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16) के घर में झगड़ा न होता हो। बिग बॉस 16 के घर में समय के साथ झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। बिग बॉस 16 के बीते एपिसोड में भी जमकर हंगामा हुआ है। बिग बॉस के बीते एपिसोड में शालीन भनोट और एमसी स्टैन के बीच जबरदस्त झगड़ा देखने को मिल रहा है। टास्क के दौरान टीना दत्ता के पैर में चोट लग गई। शालीन भनोट टीना दत्ता को लेकर दौड़े। इस दौरान एमसी स्टैन ने शालीन से डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहा। जिसके बाद शालीन भनोट और एमसी स्टेन जानी दुश्मनों की तरह एक दूसरे से लड़ाई करते दिखे। इस दौरान शालीन भनोट ने शिव ठाकरे से भी पंगा ले लिया।

बिग बॉस 16 के बीते एपिसोड में शिव ठाकरे ने शालीन भनोट पर हाथ उठाने की कोशिश की। ऐसे में घर के बाकी सदस्यों ने एमसी स्टैन को संभालने की कोशिश की। इस झगड़ में सुंबुल तौकीर खान का अलग ही ट्रैक चल रहा है। सुंबुल तौकीर खान, शालीन भनोट को रोकने की कोशिश करती दिखीं। इस दौरान सुंबुल ने शालीन को हग कर लिया।

शालीन को गले लगाकर सुंबुल तौकीर खान फूटफूटकर रोती दिखीं। अपनी हरकतों की वजह से सुंबुल तौकीर खान सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रही हैं। इसी बीच बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट राहुल वैद्य ने भी सुंबुल तौकीर खान पर निशाना साध दिया है। इतना ही नहीं राहुल वैद्य ने शिव ठाकरे और एमसी स्टैन की भी लताड़ लगाई है।

देखें राहुल वैद्य का ट्वीट-

I am strongly against Maa Behen Abuses! Jitni gaali deni hai contestant ko do , usko jo kehna hai kaho ,not to his or her maa behen or family who are not even a part of the show! #badtaste #BiggBoss16 — RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) November 17, 2022

Shalin handled the whole situation very well and with composure! And in all this Sumbul again looked like a joker! #BiggBoss16 https://t.co/t88bnkWCq3 — RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) November 17, 2022

MC stan and shiv were very wrong today & both became physical on shalin! Both should be thrown out because It was Stan who abused first & charged on to Shalin and Shiv Scratched Shalin’s Face which was in extremely bad taste & is absolutely unacceptable!#BiggBoss16 — RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) November 17, 2022

अपने ट्वीट में राहुल वैद्य ने लिखा, आज शिव ठाकरे और एमसी स्टेन दोनों की ही गलती थी। शिव ठाकरे और एमसी स्टेन को शालीन के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। दोनों को घर से बाहर कर देना चाहिए। न ने पहले गाली दी उसके बाद इन्होंने सारी हदें पार कर दीं। आगे राहुल वैद्य ने लिखा, मैं मां बहन की गाली के खिलाफ हूं। जितनी गाली देनी है उस कंटेस्टेंट को दो न कि उसके परिवार को...। सितारों का परिवार बिग बॉस का हिस्सा नहीं हैं। शालीन भनोट ने मामले को अच्छे से संभाला। वहीं सुंबुल तौकीर खान रोते हुए जोकर लग रही थी।