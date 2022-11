Bigg Boss 16: कलर्स टीवी का धमाकेदार शो 'बिगबॉस 16' इन दिनों छोटे पर्दे पर छाया हुआ है। सलमान खान (Salman Khan) के धमाकेदार शो में कंटेस्टेंट्स के लड़ाई झगड़े के साथ-साथ उनकी गेम ने भी लोगों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन बीते दिन बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16) में बवाल मच गया। दरअसल, टीना दत्ता की चोट को लेकर एमसी स्टैन और शालीन भनोट (Shalin Bhanot) में जमकर झगड़ा हुआ। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों हाथापाई पर उतर आए। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। शालीन और एमसी स्टैन के झगड़े के बाद टीना दत्ता और सुंबुल तौकीर खान आपस में भिड़ गए। वहीं अब बिग बॉस 16 से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सलमान खान भी सुंबुल तौकीर खान की क्लास लगाते दिखाई दिए। Also Read - Bigg Boss 16 Top 5 Contestants 7th Week: टीना दत्ता की हुई लिस्ट से छुट्टी, इन सदस्यों ने पलटा गेम

सलमान खान (Salman Khan) के धमाकेदार शो 'बिग बॉस 16' में बीते दिन दिखाया गया कि एमसी स्टैन और शालीन भनोट की लड़ाई के बाद टीना, शालीन के पास जाती है। वह उससे कहती है कि गलती शालीन की थी, क्योंकि शुरुआत उसी ने की थी। एक्ट्रेस की इस बात पर सुंबुल चीखने लगती हैं कि क्या उसे एमसी स्टैन की गलती नजर नहीं आ रही थी। टीना पहले उसे शांत कराने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वह भी भड़क जाती है और वहां से जाने लगती है। शालीन उसे रोकने की कोशिश करता है तो वहीं सुंबुल उसे पीछे से पकड़ लेती है। सुंबुल तौकीर खान का यह अंदाज देख टीना दत्ता का पारा और चढ़ जाता है। वह कहती है, "इतना क्या सतर्क होना यार किसी के लिए। शालीन को पकड़कर रखती है दिन भर।" Also Read - Bigg Boss 16: शालीन की वजह से सुंबुल तौकीर से भिड़ी टीना दत्ता, गुस्से में बोलीं- 'तुम मेरे और उसके बीच में...'

