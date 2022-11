Gauahar Khan Slams Shiv Thakare Bigg Boss 16: सलमान खान के धमाकेदार शो 'बिग बॉस 16' में इन दिनों रोजाना लड़ाई-झगड़ा देखने को मिल रहा है। जहां पिछले हफ्ते अर्चना गौतम (Archana Gautam) और शिव ठाकरे (Shiv Thakare) में जमकर झगड़ा हुआ था तो वहीं इस सप्ताह शालीन भनोट (Shalin Bhanot) और एमसी स्टैन (MC Stan) आपस में भिड़ गए। लेकिन उनकी इस लड़ाई में शिव ठाकरे भी कूद पड़े। बताया जा रहा है कि झगड़े के बीच ही शिव ठाकरे ने शालीन भनोट की गर्दन तक पकड़ ली थी। इस बात को लेकर लोगों में तो नाराजगी देखने को मिली थी। वहीं अब गौहर खान ने भी शिव ठाकरे पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने बीते दिन की लड़ाई में शालीन भनोट को सपोर्ट किया। Also Read - Bigg Boss 16 Top 5 Contestants 7th Week: टीना दत्ता की हुई लिस्ट से छुट्टी, इन सदस्यों ने पलटा गेम

गौहर खान (Gauahar Khan) ने शिव ठाकरे द्वारा शालीन भनोट की गर्दन पकड़ने पर नाराजगी जाहिर की, साथ ही एमसी स्टैन को भी आड़े हाथों लिया। गौहर खान ने अपने ट्वीट में लिखा, "शिव ने वाकई में शालीन का चेहरा पकड़कर उसे पीछे की तरफ धक्का दिया, गर्दन के पास। तो क्या शिव को खुद को बाहर नहीं निकालना चाहिए? शालीन ने कल कुछ गलत नहीं किया था। उसे स्टैन ने फिजूल में गाली थी। उसकी भाषा पहले से ही खराब है। इनका पूरा ग्रुप ही बदमाशों से भरा हुआ है।"

Shiv literally held shalins face n pushed it back , near his neck . So shouldn’t shiv evict himself ?????? #bully ! Shalin did not do anything wrong , he got unnecessarily abused by mcstan. His language is so so bad . Sick that whole group is full of bullies !

MC stan and shiv were very wrong today & both became physical on shalin! Both should be thrown out because It was Stan who abused first & charged on to Shalin and Shiv Scratched Shalin’s Face which was in extremely bad taste & is absolutely unacceptable!#BiggBoss16

