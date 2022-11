Urfi Javed declares Bigg Boss 16 Winner: कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले टीवी शो बिग बॉस 16 (Bigg Boss 16) को लेकर दर्शकों का उत्साह बढ़ने लगा है। इस टीवी रियलिटी शो को शुरु हुए अब 7 हफ्ते बीत चुके हैं। इसके साथ ही कयास लगने लगे है कि इस टीवी रियलिटी शो के विनर का टैग किस स्टार को मिलने वाला है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक्स बिग बॉस ओटीटी कंटेस्टेंट उर्फी जावेद (Urfi Javed) का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। इस ट्वीट में अदाकारा उर्फी जावेद बिग बॉस 16 के विनर का नाम बताती दिख रही हैं। वायरल हुए इस ट्वीट में लिखा है, 'जहां से मैं बिग बॉस 16 देख रही हूं। प्रियंका चाहर चौधरी बिग बॉस 16 की विजेता है।' अदाकारा का ये ट्वीट आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Bigg Boss 16: सलमान खान के शो से आउट हुए गौतम विज, फूट-फूटकर रोईं सौंदर्या शर्मा

From where I'm watching BB16 I can see #PriyankaChaharChoudhary as winner of #Biggboss16

— Urfi Javed (@Urfijaved_) November 17, 2022