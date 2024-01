Abhishek Kumar Abused In Front Of Live Audience: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले 28 जनवरी को होने वाला है। इस शो के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में अभिषेक कुमार, अंकित लोखंडे, मुनव्वर फारुकी, मन्नारा चोपड़ा और अरुण माशेट्टी ने जगह बनाई है। इन पांच में से ही कोई एक कंटेस्टेंट शो का विनर होगा। हाल में बिग बॉस ने अपने टॉप 5 कंटेस्टेंट्स को जर्नी वीडियो दिखाया, जिसमें अभिषेक कुमार विलेन से हीरो साबित हुए। इस जर्नी वीडियो को देखते हुए अभिषेक कई बार इमोशनल हुए, लेकिन अभिषेक अपनी वीडियो में समर्थ जुरेल और ईशा मालवीय को देख भड़क भी गए और गाली दे बैठे। Also Read - Top 5 TV News: प्रियंका-अंकित की नजदीकियों ने इंटरनेट पर लगाई आग, मन्नारा के सपोर्ट में आईं प्रियंका चोपड़ा

अभिषेक कुमार ने लाइव ऑडियंस के सामने दी गाली

बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) के बीते एपिसोड में अभिषेक कुमार (Abhishek Kumar) को उनका जर्नी वीडियो दिखाया, जो ब्लॉकबस्टर मूवी की तरह था। इस दौरान वो सीन भी बीच में आया जब अभिषेक ने समर्थ को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। इसी मौके पर अभिषेक वीडियो में समर्थ और ईशा की बातें सुनते सुनते भड़क गए और लाइव ऑडियंस के सामने गाली दे बैठे। उन्होंने लोगों के सामने ही समर्थ के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि, अभिषेक कुमार का गुस्सा फैंस को बुरा नहीं लगा। अभिषेक ने जैसे ही समर्थ के लिए अपशब्द बोला, वैसे ही फैंस हूटिंग करने लगे, जिससे अभिषेक कुमार का जोश और हाई हो गया। जर्नी वीडियो के दौरान लाइव ऑडियंस ने अभिषेक को खूब प्यार दिया, जिसका जिक्र वह घर के अंदर जा कर कंटेस्टेंट्स से करते हुए नजर आए। अभिषेक अंकित लोखंडे से बोलते दिखे थे कि लड़कियां मुझे देख पर अपने दिल पर हाथ रख रही थीं और में सोच रहा ऐसा भी होता है क्या। अभिषेक की बात सुनकर अंकिता लोखंडे अपनी स्माइल रोक नहीं पाईं।

कौन होगा शो का विनर

बता दें कि बिग बॉस 17 में बेशक 5 कंटेस्टेंस बचे हैं लेकिन टॉप 3 में अभिषेक कुमार, अंकिता लोखंडे और मुनव्वर फारुकी ही जगह बनाते दिख रहे हैं। वोटिंग ट्रेंड में इन तीनों का नाम ही आगे चल रहा है। कहीं कहीं मन्नारा चोपड़ा अंकिता लोखंडे को टक्कर दे रही हैं। इसी वजह से फैंस अब जानना चाहते हैं कि कौन इस सीजन का विनर बन रहा है।