Abhishek Kumar kisses Khanzaadi: बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) का लेटेस्ट एपिसोड अभिषेक कुमार के नाम रहा। बीते दिन अभिषेक कुमार की घरवालों संग जबरदस्त लड़ाई हुई। शुरुआत में वो जहां ऐश्वर्या शर्मा से भिड़ते दिखे। तो इसके बाद उनकी लड़ाई ईशा मालवीय से हो गई। जो काफी निचले स्तर पर चली गई। टीवी सीरियल स्टार अभिषेक कुमार ने इस दौरान ईशा मालवीय के कैरेक्टर तक पर उंगली उठा डाली। इधर, बिग बॉस में हुए एक टास्क के दौरान भी अभिषेक कुमार और ऐश्वर्या शर्मा भिड़ते दिखे। इसके बाद अभिषेक कुमार ने हैरान कर देने वाला कारनामा कर डाला। टास्क के दौरान अभिषेक कुमार इस कार्य की संचालक खानजादी को इंप्रेस करने की कोशिश करते दिखे। Also Read - Bigg Boss 17: अभिषेक कुमार ने उड़ाईं ईशा मालवीय के कैरेक्टर की धज्जियां, लोग बोले, 'वाहियात कंटेस्टेंट'

इस दौरान अभिषेक कुमार ने खानजादी को जबरदस्ती गाल पर किस कर दिया। धोखे से हुए इस किस से खानजादी शॉक रह गईं। बाद में वो अभिषेक कुमार के पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ती हैं और फिर उन्हें गलती हैं ये बेहद गलत है। खानजादी इसके बाद अभिषेक कुमार को गेम से बाहर निकलने के लिए भी कहती हैं। अभिषेक कुमार की इस हरकत पर अब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में भी खलबली मच गई। जिसके बाद लोग अभिषेक कुमार की जमकर क्लास लगाते दिखे। एक यूजर ने उनकी इस हरकत पर गुस्सा निकालते हुए लिखा, 'अभिषेक कुमार की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो खानजादी को बिना उनकी मर्जी के ऐसे किस कर दे। ये अभिषेक खुद अपनी एमएमएस क्लिप बनाता है। कोई हैरानी नहीं है कि वो एक बेशर्म बंदा है।' लोगों के ये कमेंट्स आप यहां देख सकते हैं। Also Read - 'बिग बॉस' के बाद अलग हुईं इन सितारों की राहें, रियलिटी शो में जमकर उड़ेला था प्यार

She clearly said whatever you're doing is very wrong!! #BiggBoss17 #MunawarFaruqui #MannaraChopra #MunAra #BB17 pic.twitter.com/eH5xyBFgrK

How dare #AbhishekKumar kiss #KhanZaadi without her consent, is this not equivalent of molestation? This gi**lo Abhishek made his own mms clip, no wonder he is shameless , groomer. pic.twitter.com/x3TgT665k1

— Niharika (@INiharikaRules) December 7, 2023