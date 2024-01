Abhishek Kumar-Isha Malviya break up Bigg Boss 17: टीवी सीरियल 'उडारियां' स्टार ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार के साथ बिग बॉस 17 में हैं। यहां एक्ट्रेस अपने करंट बॉयफ्रेंड समर्थ जुरैल के साथ भी पहुंची हैं। जहां इन तीनों के बीच की केमिस्ट्री पर इन दिनों हर किसी की नजर है। अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय के ब्रेकअप की असली वजह एक्टर का एग्रेसिव बर्ताव बताया गया। हमेशा अदाकारा ने उन पर 'हिंसा' के गंभीर आरोप लगाए। जिसकी वजह से उनके ब्रेकअप को लेकर हमेशा ही सवाल उठे। मगर अब बीते दिन के लेटेस्ट एपिसोड में टीवी सीरियल स्टार अभिषेक कुमार ने उनके ब्रेकअप की वजह अदाकारा की मां को बता दिया। Also Read - Bigg Boss 17 Eviction: अभिषेक-समर्थ नहीं, इस कंटेस्टेंट पर भारी पड़ा वीकेंड का वार? मेकर्स ने कर डाला बाहर

अभिषेक कुमार ने बीते दिन मुनव्वर फारुकी संग हुई बातचीत में इस बात का खुलासा किया। एंटरटेनेंट न्यूज के चर्चित शो के एपिसोड में बीते दिन मुनव्वर फारुकी अदाकारा ईशा मालवीय और समर्थ जुरैल की बॉन्डिंग पर सवाल करते हुए अभिषेक कुमार से पूछा कि उन्हें क्या लगता है। इन दोनों का रिश्ता कितने दिन तक चलेगा। इस पर अभिषेक कुमार कहते हैं कि शो से निकलने के बाद अगर ईशा मालवीय का करियर ज्यादा अच्छा चला और समर्थ का नीचे रह गया। तो इनका रिश्ता खत्म। एक्टर ने कहा कि ईशा उन्हें फिर भाव ही नहीं देगी। अपनी बात को जारी करते हुए कहा कि ईशा क्या उनकी मां ही इस रिश्ते को नहीं चलने देंगी। टीवी सीरियल स्टार ने कहा कि उनके ब्रेकअप की भी एक वजह उनकी मां ही थीं।

While discussing the future bond of Isha and Samarth, Munawar asked Abhishek about his bond with Isha's mother.

Abhishek revealed that Isha's mother played an important role in their break-up.

