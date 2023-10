Isha Malviya's rumoured bf Samarth Jurel may enter in Bigg Boss 17: कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 17 दिन ब दिन मजेदार होते जा रहा है। शो में अब सभी सदस्य एक दूसरे के साथ पूरे गेम मूड में आ चुके हैं। सितारों के बीच रिश्तों का बनना-बिगड़ना और फाइट्स भी शुरू हो चुकी हैं। इस बीच शो में अदाकारा ईशा मालवीय और एक्टर अभिषेक कुमार के बीच प्रीमियर नाइट के दौरान ही काफी बड़ा झगड़ा देखा गया था। दोनों सितारे एक दूसरे को कुछ वक्त तक डेट कर चुके थे। जिसके बाद करीब एक साल के ब्रेकअप के बाद दोनों की मुलाकात बिग बॉस 17 में ही प्रीमियर नाइट के दौरान हुई। जहां दोनों का झगड़ा देख सुपरस्टार सलमान खान भी दंग रह गए थे। बाद में शो में एंट्री के साथ ही दोनों के बीच दोस्ती हो गई। Also Read - Bigg Boss 17: शूटिंग के दौरान Mannara Chopra ने श्रद्धा दास को किया था जख्मी? जब बचाव में कूदीं Priyanka Chopra

अभिषेक कुमार जहां अभी भी अदाकारा ईशा मालवीय को प्यार करते हैं तो वहीं, ईशा उन्हें सिर्फ दोस्त ही मानती हैं। अभिषेक कुमार अदाकारा ईशा मालवीय के लिए अपनी फीलिंग्स खुल्लम-खुल्ला कई दफा दिखा चुके हैं। वो ईशा मालवीय को लेकर काफी पजेसिव हैं। जिसे लेकर बीते दिनों बिग बॉस ने भी अभिषेक कुमार को ईशा मालवीय से दूर रहने की सलाह दे चुके हैं। ईशा मालवीय की शो में किसी के साथ भी करीबी देख अभिषेक कुमार का गुस्सा सांतवे आसमान पर पहुंच जाता है। हालिया एपिसोड में भी ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार में काफी बड़ा झगड़ा देखने को मिला था। जिसमें अभिषेक ईशा की मुन्नवर संग करीबी देख बुरी तरह से भड़क गए थे। इस वजह से ईशा मालवीय भी बेहद परेशान हो गई थीं। वो अभिषेक कुमार को ऐसे न बर्ताव करने की हिदायत दे चुकी हैं। बावजूद इसके दोनों के बीच चल रहे एक तरफा प्यार पर दर्शकों की नजर टिकी हुई हैं। Also Read - Bigg Boss 17: Hina Khan की बातों पर भड़के Sandiip Sikcand, कहा, 'मैं उन पर नहीं भौंकता जो... '

अब शो में इन दोनों के बीच इस रस्साकशी का मजा दोगुना करने के लिए मेकर्स ने कथित तौर पर नई चाल चली है। मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स की मानें तो मेकर्स ने ईशा मालवीय के कथित बॉयफ्रेंड समर्थ जुरेल को बुला सकते हैं। अगर ये रिपोर्ट्स सही निकलीं तो बिग बॉस के घर में इन तीनों सितारों के बीच लव ट्रांयग्ल का भी गेम देखने को मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये खबरें सही निकलेगी या नहीं।