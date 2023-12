Abhishek Kumar fight with Isha Malviya in Bigg Boss 17: बॉलीवुड स्टार सलमान खान (Salman Khan) का चर्चित टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इस कॉन्ट्रोवर्सियल टीवी रियलिटी शो के लेटेस्ट एपिसोड में ईशा मालवीय और अभिषेक कुमार के बीच जबरदस्त लड़ाई देखी गई। इस दौरान अभिषेक कुमार ने ईशा मालवीय की पर्सनल बातें नेशनल टीवी पर सबके सामने रख दीं। अभिषेक कुमार ने ईशा मालवीय के कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए रात में किसी के साथ बाहर रहने का आरोप मढ़ दिया। साथ ही वो उन पर ब्यूटी के लिए इंजेक्शन्स लेने की बात भी करते दिखे। इन सभी बातों ने घरवालों को भी शॉक्ड कर दिया था। Also Read - 'बिग बॉस' के बाद अलग हुईं इन सितारों की राहें, रियलिटी शो में जमकर उड़ेला था प्यार

अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय की इस गंदी लड़ाई में समर्थ जुरैल भी कूद गए। इस दौरान वो अपनी गर्लफ्रेंड ईशा मालवीय को अभिषेक कुमार से बचाते दिखे। यही नहीं, शो के दौरान टास्क के बीच एक बार अभिषेक कुमार और ईशा मालवीय के बीच हाथापाई भी हो गई। अभिषेक कुमार के इस एग्रेसिव बर्ताव पर अब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में लोगों का भी गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने जमकर अभिषेक कुमार के खिलाफ अपनी भड़ास सोशल मीडिया पर निकाली है। एक इंटरनेट यूजर ने तो अभिषेक कुमार को सबसे वाहियात कंटेस्टेंट तक करार दे दिया। एक यूजर ने कमेंट कर कहा, 'अभिषेक कुमार बिग बॉस के इतिहास का सबसे चीप कंटेस्टेंट हैं। किसी की निजी बातें इस तरह से लेकर आना शर्मनाक है।'

Abhishek is v toxic Women r stanning him bcoz he’s good looking. But someone with his kind of uncontrollable rage & aggression who has no line in a fight is not a good human being.

He’ll make a terrible partner I don’t think he loves Isha as he professes. It’s a game for him — Amber (@Amber_5577) December 8, 2023

#AbhishekKumar is no saint, as seen in this episode. He was way much below the belt today and said really nasty things. Who the hell brings topics of physical relationship in a fight??? He said such filthy things today ? Gross!!! #IshaMalviya #BB17 #BiggBoss17 — Gujarati Boii ?✌️ (@Sunnyyyyy_JB) December 8, 2023

Wah wah! #AbhishekKumar sab Jhooth bol Raha hai!! Aur ab Tak raat raat bhar jab #SamarthJurel jab Abhishek se puchta tha #IshaMalviya ke past HISTORY ke baare mein, Tab?? Abhishek is a Disgust for the show BUT Isha provoked him COZ BB wanted her to!! Isha too is a Disgust!#BB17 — Debojyoti Roy Chowdhury (@Debojyotiroych9) December 8, 2023

सलमान खान लगाएंगे अभिषेक कुमार की क्लास

बॉलीवुड स्टार सलमान खान आने वाले वीकेंड का वार स्पेशल एपिसोड में इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। जिसकी जानकारी मेकर्स ने एक प्रोमो वीडियो के साथ दी है। इस प्रोमो वीडियो में सुपरस्टार सलमान खान जमकर अभिषेक कुमार की क्लास लगाएंगे। इतना ही नहीं, वो ईशा मालवीय को भी अब अभिषेक कुमार से दूर रहने की सलाह देते दिखने वाले हैं। तो क्या आप आने वाले बिग बॉस 17 के वीकेंड का वार स्पेशल एपिसोड के लिए तैयार हैं। अपनी राय हमें कमेंट कर बताएं।