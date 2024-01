Fans Support Abhishek Kumar सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 में अभिषेक कुमार के लिए मुश्किलें बड़ी हुई हैं। अभिषेक कुमार ने कैप्टेंसी टास्क से पहले समर्थ जुरेल को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था, जिस वजह से पूरे घर में हंगामा हुआ। बिग बॉस की तरफ से तब उस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं उठाया गया, लेकिन दावा है कि वीकेंड का वार में अभिषेक कुमार का फैसला होगा। दावा है कि बिग बॉस के घर से इस हफ्ते अभिषेक कुमार का पत्ता साफ हो सकता है। अभिषेक को मेकर्स सजा देते हुए एलिमिनेट कर देंगे। अभिषेक के एविक्शन की बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गई हैं, जिसके चलते X पर फैंस ने हंगामा खड़ा कर दिया है। Also Read - Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे की मुनव्वर संग नजदीकियों से विक्की जैन के दिल में लगी आग, बोले- 'उससे बात नहीं करेगी'

रियलिटी शो बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) के कई फैन पेज पर दावा किया गया है कि इस वीकेंड का वार में मेकर्स अंकिता लोखंडे को अभिषेक कुमार का फैसला करने का हक देंगे। अंकिता के पास अभिषेक को बाहर निकालने की भी पावर होती है और अंकिता इसका पूरा इस्तेमाल करेंगी। वह अभिषेक को इविक्ट कर देंगी। इससे घर में हंगामा खड़ा होगा, लेकिन फैंस ने भी X पर बवाल खड़ा कर दिया है। अभिषेक कुमार के इविक्शन की बात सुनकर फैंस भड़क गए हैं और मेकर्स को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। सुबह-सुबह NATION SUPPORTS ABHISHEK ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है। फैंस अभिषेक को किंग और शेर का टैग दे रहे हैं। कई फैंस ने अभिषेक कुमार को हजारों दिलों का किंग बताया है। अभिषेक का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह अभिषेक के सामने बोल रहे हैं, 'मैं कहीं नहीं जा रहा हूं लाइट बंद करके ही जाऊंगा।' इस वीडियो के साथ फैन ने लिखा है, 'तू शेर है ट्रॉफी लेकर ही आएगा।' Also Read - Bigg Boss 17: वोटिंग ट्रेंड में मुनव्वर फारूकी ने लगाई आयशा खान की वाट, इन 2 कंटेस्टेंट्स का होगा पत्ता साफ?

देखें

Just like how shiv had planned to poke archana until she would react

The same way Samarths smile says it all that he wanted to trigger abhishek to the point where he would get physical!!#AbhishekKumar #AbhishekIsTheBoss #BiggBoss17 #BiggBoss

NATION SUPPORTS ABHISHEK

— aroha (@arohasantiago56) January 5, 2024