Aishwarya Sharma Angry On Vicky Jain: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 से नील भट्ट और ऐश्वर्या शर्मा बाहर हो गए हैं। ऐश्वर्या का इविक्शन ईशा मालवीय की वजह से हुआ था, तो वहीं नील भट्ट वोट्स के आधार पर बाहर हुए। हालांकि, दोनों का नाम कई बार घर में सुनने के लिए मिला है। अंकिता लोखंडे और विक्की जैन की लड़ाई में अक्सर नील का नाम आ ही जाता है। विक्की जैन कई बार नील से अपनी तुलना करते हुए बोल चुके हैं कि मैं उसकी तरह नहीं हूं। अंकिता से हुई लड़ाई में भी विक्की जैन ने कुछ ऐसा ही किया, जिस वजह से अब ऐश्वर्या शर्मा भड़क गई हैं। उन्होंने विक्की जैन को खरी खोटी सुनाई है।

बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) के लेटेस्ट एपिसोड में विक्की जैन (Vicky Jain) ने अपनी और अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) की लड़ाई में नील भट्ट का नाम लिया था। विक्की जैन ने अंकिता से साफ कहा था, 'मैं आपके गुस्से या इरिटेशन पर रिएक्ट करता हूं और इसी वजह से लड़ाई हो जाती है। अब मैं नील भट्ट तो हूं नहीं... कि रिएक्ट ही नहीं करूंगा। मैं बिना रिएक्ट किए नहीं रह सकता हूं।' ऐश्वर्या शर्मा को विक्की जैन की यही बात पसंद नहीं आई। उन्होंने विक्की जैन को अब खरी-खोटी सुनाई है। ऐश्वर्या शर्मा ने X पर एक पोस्ट डाला, जिसमें एक्ट्रेस ने अपनी भड़ास निकाल दी। ऐश्वर्या शर्मा ने लिखा, 'दुखद सच्चाई... दिन ब दिन सिर्फ गेम खेलने का सोच रहे थे लेकिन अब इनकी शादी ही एक गेम बनकर रह गई है। विक्की भैया आगे बढ़ो। कब तक हमसे ऑब्सेस्ड रहोगे। पूरी दुनिया देख रही है। आप पहले आपको रिश्तो में क्लियरिटी रखिए। हमारी क्लियरिटी तो डंके की चोट पर है।' ऐश्वर्या शर्मा के इस ट्वीट पर लोग मजेदार कमेंट कर रहे हैं।

Sad reality .. day one se game khelne ka soch rahe the but inki shadi hi ek game ban ke reh gayi hai

Move on #vikkibhaiya kab tak obsessed rahoge humse!! puri

Duniya dekh rahi hai aapko..

“AAP PEHLE AAPKE RISHON MEIN CLARITY RAKHIYE”

Humari clarity toh dunke ki chot pe hai…

— Aishwarya Sharma (@AishSharma812) January 15, 2024