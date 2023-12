Bigg Boss 17: ऐश्वर्या शर्मा ने EX बॉयफ्रेंड को दिखाई औकात, धोखा देने के आरोप पर बोलीं- 'मेरी शादी में आता' Aishwarya Sharma React On Ex Boyfriend Allegation: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) से बाहर आकर ऐश्वर्या शर्मा (Aishwarya Sharma) ने एक्स बॉयफ्रेंड राहुल पांड्या के आरोपों का जवाब दिया है। आइए आपको बताते हैं कि ऐश्वर्या शर्मा ने क्या कुछ कहा।