Bigg Boss 17 Nomination Name: कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 17 का ग्रैंड फिनाले काफी नजदीक आ गया है। शो को अगले हफ्ते यानी 28 फरवरी को अपना विनर मिलेगा। यानी शो को खत्म होने में अब सिर्फ दो हफ्ते बचे हैं। ऐसे में हर कोई गेम में अपनी पूरी जी जान लगाता हुआ दिख रहा है। इस शो में नॉमिनेशन के दौरान हर कंटेस्टेंट्स अपनी भड़ास निकालता हुआ दिखा है। माना जा रहा था कि फिनाले से दो हफ्ते पहले का नॉमिनेशन काफी धमाकेदार होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। मेकर्स इस हफ्ते के नॉमिनेशन टास्क में एक ऐसा ट्विस्ट लेकर आने वाले हैं, जिससे घर का एक सदस्य भी बचने वाला नही हैं। आइए आपको बताते हैं।

रियलिटी शो बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) के इस हफ्ते के नॉमिनेशन टास्क में मेकर्स एक बहुत बड़ा उलटफेर करने वाले हैं, जिससे गेम कंटेस्टेंट्स से हाथ से खिसक जाएगी। इस टास्क में हर कोई अपने दुश्मन कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट करने के लिए सोचकर बैठा होगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। बिग बॉस के फैन पेज से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक, इस हफ्ते घर के सभी के सभी कंटेस्टेंट्स को बिग बॉस ने नॉमिनेशन में डला दिया है। शो में इस हफ्ते के इविक्शन के बाद कुल आठ कंटेस्टेंट्स बचेंगे। दावा है कि इन सभी कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट कर दिया जाएगा। दावा है कि समर्थ जुरेल इविक्ट हो गए हैं। इस हफ्ते अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande), मुनव्वर फारूकी, ईशा मालवीय (Isha Malviya), अभिषेक कुमार, विक्की जैन (Vicky Jain), मन्नारा चोपड़ा, अरुण माशेट्टी और आयशा खान नॉमिनेशन में फंस गए हैं। मुनव्वर फारूकी को हर हफ्ते टारगेट किया जा रहा है, लेकिन फैंस के वोट्स के आधार पर उनका इविक्ट होने बहुत मुश्किल है।

? BREAKING! Nominated Contestants for this week

All contestants are NOMINATED this week

Munawar, Ankita, Abhishek, Vicky, Arun, Ayesha, Mannara and Isha are Nominated.

Comments - Who will EVICT??#BiggBoss_Tak #BiggBoss17

