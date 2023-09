Bigg Boss 17: फेमस कंट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस 17' (Bigg Boss 17) जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है। शो से जुड़े प्रोमो लगातार सामने आ रहे हैं तो वहीं कुछ कंटेस्टेंट्स के नाम की भी पुष्टि हो गई है। रिपोर्ट्स की मानें तो टीवी की फेमस एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) अपने पति विक्की जैन (Vicky Jain) संग शो का हिस्सा बनेंगी। इसके अलावा बिग बॉस के घर में कैद होने के लिए एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को भी अप्रोच किया गया है। अब इसी बीच 'बिग बॉस 17' में अंकिता और विक्की की एंट्री को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल रिपोर्ट्स की मानें तो अंकिता और विक्की बिग बॉस हाउस में 200 जोड़ी कपड़ों के साथ एंट्री मारेंगे। Also Read - Bigg Boss में सलमान खान के सामने इन सितारों ने दिखाई हेकड़ी, नेशनल TV पर भाईजान से लिया पंगा

दरअसल बिग बॉस (Bigg Boss) के फैन पेज 'बिग बॉस तक' ने सलमान खान के शो को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसमें लिखा है, "शो के कंफर्म कंटेस्टेंट अंकिता लोखंडे और विक्की जैन बिग बॉस 17 के घर में करीब 200 जोड़ी कपड़ों के साथ एंट्री लेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने 200 आउटफिट्स खरीदे हैं और यह कपल घर के अंदर एक भी कपड़े को रिपीट नहीं करेगी। पिछले सीजन में बिग बॉस 11 रनरअप हिना खान ने भी शो में अपनी कोई ड्रेस रिपीट नहीं की थी।"

