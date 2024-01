Bigg Boss 17 Promo: टीवी सीरियल अदाकारा अंकिता लोखंडे ने अपने पति विक्की जैन संग बिग बॉस 17 में एंट्री मारी। तभी से ही इनका रिश्ता सुर्खियों में हैं। टीवी इंडस्ट्री की चर्चित कपल को के बीच अपकमिंग वीकेंड का वार स्पेशल एपिसोड में एक बार फिर झगड़ा देखने को मिलने वाला है। आने वाले एपिसोड में अंकिता लोखंडे अपने पति विक्की जैन को नेशनल टीवी पर 'फालतू' का टैग दे देंगी। जिसके बाद दोनों के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस होगी। अदाकारा अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के बीच हुई इस लड़ाई की झलक मेकर्स ने एक प्रोमो जारी कर दिखाई है। सामने आए इस प्रोमो वीडियो में मेकर्स वीकेंड का वार स्पेशल एपिसोड के दौरान एक टास्क रखेंगे। Also Read - Bigg Boss 17: बेघर होने के बाद 'सुसाइड' करना चाहते थे अनुराग डोभाल, 'बिग बॉस' को किया एक्सपोज

इस टास्क में अदाकारा अंकिता लोखंडे को विक्की जैन और मुनव्वर फारुकी के बीच किसी एक को 'फालतू' का टैग देना होगा। जिसमें अदाकारा अंकिता लोखंडे अपने पति विक्की जैन का नाम लेंगी। इस दौरान वो दूसरों के बीच जाकर उनके मुद्दे में टांग अड़ाने के लिए अपने पति विक्की जैन को गुनहगार मानेंगी और उन्हें ये 'फालतू' का टैग देंगी। जो विक्की जैन की बर्दाश्त के बाहर होने वाला है। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक बार फिर लड़ाई देखने को मिलेगी। विक्की जैन इस दौरान अपनी पत्नी को कहते हैं, 'ठीक है कि हम एक गेम शो में हैं। मगर एक रिश्ता है न हमारा भी। ये बात मैं नहीं भूला। तू भूल गई है।' इस पर अंकिता लोखंडे अपनी सफाई देती हैं। मगर विक्की जैन कहते हैं कि उन्होंने उनके रिश्ते से ऊपर जाकर मुनव्वर फारुकी को चुना। यहां देखें एंटरेटनमेंट न्यूज वर्ल्ड में सामने आया प्रोमो वीडियो।

#WeekendKaVaar Tomorrow Promo: Vicky Bhaiya Vs Ankita and Mannara Vs Munawar

And next week - Family Weekpic.twitter.com/DnGW1ApleI

