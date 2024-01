Ankita Lokhande calls Vicky Jain womanizer: बिग बॉस 17 में लगातार अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के रिश्ते की कड़वाहट दर्शकों को देखने को मिल रही है। बीते दिन के एपिसोड में भी अदाकारा अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के बीच जमकर झगड़ा हुआ। इस दौरान एक्ट्रेस अपने पति से चिढ़ी-चिढ़ी नजर आईं। जिसके बाद अंकिता लोखंडे ने अपने पति को गुस्से में 'वुमेनाइजर' तका का टैग दे दिया। अब अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के रिश्तों पर एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा होनी शुरू हो गई। जिसके बाद कई लोगों ने एक्ट्रेस को बुरी तरह से ट्रोल कर दिया है। एक इंटरनेट यूजर ने कमेंट कर कहा, 'अंकिता लोखंडे इन्सिक्योर नजर आ रही हैं।' जबकि, एक यूजर ने एक्ट्रेस के इस बर्ताव पर दुख जताया है। Also Read - निक्की तंबोली की कातिलाना अदाओं से घायल हुए फैंस, फोटोज देख बोले- 'बोल्डनेस ओवरलोडेड'

क्या था अंकिता लोखंडे का बयान?

दरअसल, बीते दिन के एपिसोड में अंकिता लोखंडे अपने पति विक्की जैन से काफी चिढ़ी हुई नजर आईं। कई बातों पर इन दोनों के बीच झगड़े हुए। इस दौरान अंकिता लोखंडे ने आयशा खान और विक्की जैन के बीच हो रही मस्ती पर भी अलग तरह से रिएक्ट किया। इस मस्ती के दौरान जब आयशा खान जोकर की ड्रेस पहनकर अंकिता से पूछती हैं कि क्या उन्हें उनका विक्की के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता? इस पर अंकिता लोखंडे रिएक्ट करते हुए कहती हैं कि मुझे सब अच्छा लगेगा विक्की के साथ जाओ करो। इसके साथ ही वो उन्हें विक्की जैन की ओर फेंक देती हैं। अब इस घटना पर लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं।

#AnkitaLokhande calls Vicky a womanizer infront of housemates !! "Mai leta hua kesa lag raha hu" type of questions makes him look that way. #BiggBoss17 pic.twitter.com/Q5lsb5YVUL — ???? ? (@lomlrubi) January 15, 2024

Insecurity of #AnkitaLokhande is so evident and even ppl inside the house have started talking abt it. She is so jealous of a girl who calls her husband Vicky bhaiya.

Harsh asked mannara to sit there but Ankita kuch aur level pe insecure tha#MannaraChopra#VickyJain pic.twitter.com/Oo23RDylYs — aswathy (@Aswathi4877) January 15, 2024

#BiggBoss17 Tomorrow: #AnkitaLokhande saying #VickyJain will look like womenizer , Do you agree with her? = RT

Or just setting false narrative = Like pic.twitter.com/TN3Rg86cUu — Dr. Jayesh Thaker (@JThakers) January 15, 2024

अंकिता लोखंडे ने विक्की जैन को कहा था 'वुमेनाइजर'

इतना ही नहीं, अंकिता लोखंडे ने इसके बाद ईशा मालवीय और विक्की जैन के साथ बातचीत के दौरान कहा कि उन्हें लगता है कि वो वुमेनाइजर की तरह नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है कि उनकी छवि बाहर ऐसी जा रही है जो वो है नहीं। इसलिए वो उन्हें टोक रही हैं। जिसके बाद विक्की जैन भगवान से प्रार्थना करते दिखते हैं।