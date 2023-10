Ankita Lokhande fans slam Vicky Jain in Bigg Boss 17: कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला कॉन्ट्रोवर्सियल टीवी रियलिटी शो बिग बॉस 17 इन दिनों खूब चर्चा में हैं। इस शो में हिस्सा लेने वाले सभी कंटेस्टेंट्स अपने गेम से दर्शकों को एंटरटेन करते दिख रहे हैं। शो में टीवी सीरियल अभिनेत्री अंकिता लोखंडे भी अपने पति विक्की जैन के साथ बिग बॉस का गेम खेलने पहुंची हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अंकिता लोखंडे अपने गेम में पति विक्की जैन से ही पिछडऩे लगी हैं। जहां विक्की जैन की घर के सभी सदस्यों के साथ अच्छी बनने लगी है। वहीं, अंकिता लोखंडे बीते दिन के एपिसोड में काफी टूटी और अलग-थलग नजर आईं। बीते दिन के एपिसोड में विक्की जैन भी अंकिता लोखंडे पर बुरी तरह फटे। जिसके बाद नाराज अंकिता लोखंडे के फैंस ने उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर लिया। Also Read - Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे को हराना होगा मुश्किल, चट्टान की तरह बाहर सपोर्ट में खड़े हैं ये 9 सितारे

विक्की जैन ने अंकिता लोखंडे को खरी-खोटी सुनाई

लेटेस्ट एपिसोड में विक्की जैन अपनी पत्नी अंकिता लोखंडे को समझाते हुए दिखते हैं कि वो अभिषेक कुमार को देख मुंह न बनाया करें। ये बहुत गंदा लगता है। इस बात को समझाते-समझाते विक्की जैन का पारा चढ़ने लगता है। जिसके बाद वो उन्हें सुनाते हुए यहां तक कह देते हैं कि उनकी इसी हरकत की वजह से मनारा चोपड़ा जैसा कोई भी ऐरा-गैरा उन्हें सुनाकर चल देता है। इसके बाद वो ये भी कहते हैं, 'जिंदगी में मुझे कुछ और तो दे नहीं पाई कम से कम पीस ऑफ माइंड ही दे दे।' इसके कुछ देर बाद जब अंकिता लोखंडे अपने पति विक्की जैन को समझाते हुए कहती हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगता जब वो घर में मौजूद दूसरी लड़कियों के मुंह में खाना डालते हैं तो। जिस पर विक्की ने आगै से ध्यान रखने के लिए कहा। मगर इसके बाद अंकिता लोखंडे टूट गईं और उन्हें मेंटली न सपोर्ट करने के लिए सुनाने लगीं। इसके बाद विक्की जैन उन्हें समझाने की कोशिश में फेल होने पर कहते हैं, 'यही चल रहा है इतने सालों से। कभी खत्म नहीं होगी ये चीज।' Also Read - Bigg Boss 17: Abhishek Kumar-Isha Malviya की जिंदगी में असली जहर घोलेंगे बिग बॉस, होगी इस शख्स की एंट्री?

विक्की जैन पर भड़के अंकिता लोखंडे के फैंस

विक्की जैन और अंकिता लोखंडे के रिश्ते की कड़वाहट लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिली। जिसके बाद लोगों ने भी विक्की जैन को बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। अंकिता लोखंडे के फैंस ने विक्की जैन को अपनी पत्नी से बुरे अंदाज में बात करने के लिए आड़े हाथों लिया। एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'ये कितना शर्मनाक है। विक्की तुम्हें बिग बॉस सिर्फ अंकिता की वज से ही मिला है। तुम्हें कोई जानता भी नहीं था।' जबकि, एक यूजर ने लिखा, 'तुम्हें नहीं लगता कि विक्की जैन ओवररिएक्ट कर रहा है। बीवी से कौन ऐसे बात करता है।' लोगों के ये ट्वीट्स आप यहां देख सकते हैं। Also Read - Bigg Boss 17: शूटिंग के दौरान Mannara Chopra ने श्रद्धा दास को किया था जख्मी? जब बचाव में कूदीं Priyanka Chopra

Trending Now

Vicky Jain to his wife Ankita Lokhande "Zindagi mai mujhe tu kuch de toh paayi nhi atleast mujhe peace of mind hi de do," Don't you think Vicky is overreacting to the situation aur Biwi se aise baatein ? #BiggBoss_Tak #BiggBoss17 pic.twitter.com/pPZIZZPyW8 — #BiggBoss_Tak? (@BiggBoss_Tak) October 26, 2023

#VickyJain is a walking red flag, and you can't convince me otherwise ?.

'Zindagi mei mujhe kuch de to paayi nahi tu,' he said this to his wife #AnkitaLokhande. I think he forgot that he got to participate in the show because of her.#BiggBoss17 • #BB17 pic.twitter.com/5ZrBT8AFbB — Rahul (@JaYaarYahanSe) October 26, 2023

Vicky - mujhe kuch zindagi mein de to paayi nahi hai tu, peace of mind h de de ? This is just so shameful, Vicky you are in Biggboss just bcz of her, tumhe koi janta bhi nhi tha ??#AnkitaLokhande #BB17 pic.twitter.com/kjhWA85ZAm — Pragati (@pragatitalks) October 26, 2023

Do you know what's the saddest part about Vicky & Ankita's issue? Ankita has to literally "beg" for emotional support from Vicky and he still isn't giving her any comfort! ?#BB17 #AnkitaLokhande pic.twitter.com/sJWnSdQ195 — Rahul⚡ (@TheBiggBossDude) October 26, 2023

Woman being insulted by her husband on national television... Just bcoz she wants his love nd attention.. #VickyJain is not a good husband for sure #AnkitaLokhande doesn't deserve that... #BiggBoss17 — Just My Thoughts (@it_is_mythought) October 27, 2023

सलमान खान लेंगे विक्की जैन की क्लास

इस बीच बिग बॉस के मेकर्स ने सलमान खान के वीकेंड का वार का लेटेस्ट प्रोमो दिखा दिया है। जिसमें सुपरस्टार सलमान खान अंकिता लोखंडे की आंखों के सामने विक्की जैन का असली चेहरा दिखाने की कोशिश करेंगे। वो बताएंगे कि विक्की जैन ने ही खानजादी को अंकिता लोखंडे से लड़ने का आइडिया दिया था।