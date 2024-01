Ankita Lokhande Talk About Mother In Law: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में आकर अंकिता लोखंडे की पर्सनल लाइफ काफी उधल-पुथल हो गई है। शो में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन के बीच खूब लड़ाई हो रही है। इतना ही नहीं, दोनों के बीच कई बार बात तलाक तक पहुंच गई है। दूसरी तरफ शो से बाहर अंकिता लोखंडे की सासू मां यानी विक्की जैन की मम्मी के बयान ने हंगामा खड़ा कर रखा है। विक्की जैन की मां ने दावा किया था कि अंकिता और विक्की की शादी परिवार के खिलाफ हुई। इस बयान के बारे में वीकेंड का वार में अंकिता लोखंडे और विक्की जैन को भी पता चला, जिसके बाद अब अंकिता अपनी सासू मां से मिलने में घबरा रही हैं। इस बात का खुलासा उन्होंने अपने पति से किया। Also Read - Bigg Boss 17 Voting: कंटेस्टेंट्स की रैंकिंग ने खोला असली विनर का नाम, अंकिता लोखंडे-विक्की जैन की हुई हालत खराब

अंकिता लोखंडे ने बताया अपना डर

दरअसल, बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) में अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) ने अपने पति विक्की जैन से अपने दिल का हाल बयां किया है। अंकिता ने विक्की को बताया कि उन्हें अब अपनी सासू मां से मिलने में डर लग रहा है। अंकिता ने कहा कि उनकी मां (विक्की जैन की मां) ने यह तक कह दिया है कि वह उन्हें घर की बहू के रूप में नहीं देखना चाहती थीं। इस पर विक्की अंकिता को तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि वह शुरू में थोड़ा डाउट में थीं। अंकिता ने इस पर कहा कि उन्होंने यह भी कह दिया कि ये एक इंटरकास्ट वेडिंग है, लेकिन उन्होंने घर के हर रिवाज को अपनाने की पूरी कोशिश की है। उन्होंने सबको प्यार देने की पूरी कोशिश की है। बता दें कि विक्की जैन छत्तीसगढ़ के मारवाड़ी जैन परिवार से आते हैं। अंकिता लोखंडे एक महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण लड़की हैं।

देखें वीडियो

Promo #BiggBoss17 Finale week me contestants pe Media ka vaar, teekhe sawaal pic.twitter.com/ctKePDdRne — The Khabri (@TheKhabriTweets) January 21, 2024

अंकिता लोखंडे फिर मांगेगी माफी

इसके आगे अंकिता लोखंडे ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि वह विक्की जैन की मां का सामना कैसे करेंगी। उन्होंने विक्की से कहा कि उन्हें इस बात से बहुत डर लगता है। वह अपने बड़े बयानों को लेकर काफी तनाव में हैं। वह डर महसूस कर सकती हैं। हालांकि, आखिर में अंकिता लोखंडे एक बार फिर कह देती हैं कि वह शो से बाहर जाकर सबसे माफी मांग लेंगी। उनसे कई जगह गलतियां हुईं। विक्की जैन उसे कुछ बातें समझाने की कोशिश करते हैं।