सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में इस बार मेकर्स टीवी और यूट्यूबर के कई बड़े स्टार्स लेकर आए, ताकि वह शो में अपनी दमदार पर्सनैलिटी से आग लगा दे। इस लिस्ट में टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे का नाम भी शामिल है। अंकिता पॉपुलर एक्ट्रेस हैं, लेकिन वह शो में गेम खेलने से ज्यादा सिर्फ अपने पति विक्की जैन का नाम ही लेती रहती हैं। शो के चार हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन अब तक अंकिता लोखंडे का बॉन्ड किसी से नहीं बना है, तो वहीं अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) के पति विक्की जैन शो में धमाकेदार परफॉर्म कर रहे हैं और ये चीज भी अंकिता लोखंडे को ज्यादा खास पसंद नहीं आ रही। इस बात का खुलासा उन्होंने सलमान खान के सामने किया।

सलमान खान ने अंकिता लोखंडे को दिया ज्ञान

दरअसल, बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) के इस वीकेंड का वार में सलमान खान (Salman Khan) ने कुछ कंटेस्टेंट्स को थैरेपी रूम में बुलाया और फिर उनसे बात की। इस दौरान उन्होंने अंकिता लोखंडे से उनकी गेम पर चर्चा की। सलमान खान ने बताया कि वह पूरे दिन सिर्फ विक्की विक्की करती हुई दिख रही हैं। इस दौरान सलमान ने उन्हें एक परिस्थिति बताई, जिसमें विक्की जैन शो की ट्रॉफी जीत रहे हैं और वो हार गईं। तब अंकिता लोखंडे ने बोला, 'नहीं... ट्रॉफी तो मैं भी जीतना चाहती हूं।' अंकिता लोखंडे ने सलमान खान से कहा, 'मैं विक्की के लिए खुश हूं। वो बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाता है, लेकिन मुझे कभी-कभी उसका यही नेचर पसंद नहीं। वो जब दोस्तों से मिलता है, तो मुझे भूल जाता है। अब जब उसे पॉपुलैरिटी मिल गई है, तो मुझे लग रहा है कि बस कर कितनी लेगा। यहां पर बात थोड़ी सी कम्पटीशन की बात आ जाती है।' इस दौरान सलमान खान उन्हें समझाते हैं कि ठीक है ये ह्यूमन नेचर है। जब एक जीतता है तो दूसरे को थोड़ी सी परेशानी होती है।

विक्की जैन के जाने से फ्री हैं अंकिता लोखंडे

इस वीकेंड का वार में सलमान खान ने अंकिता लोखंडे को अपने गेम पर ध्यान देने के लिए कहा। सलमान खान ने उन्हें बताया, 'विक्की जैन बहुत अच्छा खेल रहे हैं। वह पांच हफ्ते तक यहां पर हैं, लेकिन आप भी अपना गेम खेलिए।' इस पर अंकिता लोखंडे ने कहा, 'विक्की अपना दिमाग से गेम खेल रहा है और उसका पेटर्न अब सेट हो गया है, लेकिन मैं वैसा गेम नहीं खेल पाऊंगा।' तब सलमान खान अंकिता को गेम खेलने का मंत्र देते हुए कहते हैं कि अगर विक्की दिमाग से गेम खेल रहा है, तो आप दिल से खेल लो। आपको जैसे खेलना है वैसे खोले। घर में सही मुद्दे उठाए। फालतू की बातों पर हंगामा मत करो। सही दिखो। सलमान खान से हुई इस बातचीत के बाद अंकिता लोखंडे थैरेपी रूम से बाहर आ जाती हैं। यहां पर वह अपने पति विक्की जैन को अंदर हुई बातचीत बिल्कुल भी नहीं बतातीं।