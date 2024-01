टीवी का सबसे पॉपुलर और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 17 इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। बिग बॉस 17 का फिनाले काफी करीब है। ऐसे में अब शो को टॉप 5 भी मिल चुका है। इस लिस्ट में अंकिता लोखंडे, अभिषेक कुमार, मुनव्वर फारूकी, मन्नारा चोपड़ा और अरुण महाशेट्टी का नाम शामिल है। बताया जा रहा है कि फिनाले से चंद दिनों पहले ही विक्की जैन का इस शो से पत्ता कट गया है, जिससे फैंस का सिर चकरा गया है। इस बीच अंकिता लोखंडे को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिससे जानने के बाद उनके फैंस के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।

दरअसल कलर्स टीवी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट किया है, जो कि इंटरनेट पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। इस ट्वीट के जरिए ये पता चल रहा है कि अंकिता लोखंडे विनर की रेस से बाहर हो गई हैं। इस ट्वीट में पूछा गया है कि अगर आपको मौका दिया जाएगा तो आप किसे ट्रॉफी देना चाहेंगे? इसके लिए तीन विकल्प दिए गए थे। इसमें तीन नाम शामिल थे। मन्नारा चोपड़ा, मुनव्वर फारूकी और अभिषेक कुमार। इससे अंकिता लोखंडे का नाम नहीं दर्ज था। ऐसे में अब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि अंकिता बिग बॉस 17 की विनर नहीं बनने वाली हैं। Also Read - Bigg Boss 17 Top 5: ग्रैंड फिनाले से 4 दिन पहले सामने आए टॉप 5 कंटेस्टेंट्स, विनर की रेस से बाहर होंगी अंकिता लोखंडे?

If given a chance, whom would you give the trophy to?

Munnara | Munawar | Abhishek#BB17 #BiggBoss17 #BiggBoss @BeingSalmanKhan #WeekendKaVaar

— ColorsTV (@ColorsTV) January 21, 2024