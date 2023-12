Ayesha Khan On Relationship With Munawar Faruqui: सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 17 में आयशा खान और मुनव्वर फारूकी का रिश्ता खूब लाइमलाइट बटोर रहा है। शो में आयशा खान ने मुनव्वर के खिलाफ एंट्री ली थी। शो से बाहर उन्होंने मुनव्वर पर डबल डेट का आरोप लगाया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि शो में आकर आयशा खान मुनव्वर फारूकी की जिंदगी से जुड़े कई बड़े खुलासे करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिग बॉस में मुनव्वर और आयशा एक दूसरे के साथ काफी फ्लर्ट करते दिखते हैं। वहीं, अब आयशा ने मुनव्वर संग अपने रिश्ते पर बड़ा खुलासा किया है। इतना ही नहीं, आयशा ने मुनव्वर के बेटे का भी जिक्र किया। Also Read - Bigg Boss 17: ऐश्वर्या शर्मा ने EX बॉयफ्रेंड को दिखाई औकात, धोखा देने के आरोप पर बोलीं- 'मेरी शादी में आता'

रियलिटी शो बिग बॉस 17 (Bigg Boss 17) में मुनव्वर फारूकी (Munawar Faruqui) अपने बेटे को याद करते हुए नजर आ चुके हैं। इस बारे में बात करते हुए आयशा खान (Ayesha Khan) ने कहा, 'जब मैं मुनव्वर फारूकी से जुड़ा कुछ भी देखती थी तो मैं टिक मार्क करती थी ये झूठ है, ये भी झूठ है। मैंने शो में मुनव्वर को बोलते हुए सुना है कि वो छह महीने से अपने बेटे के साथ है, लेकिन दो महीने तक तो मैं उनके साथ ही थी और तब उनका बेटा साथ नहीं रहता था। आखिरी एक हफ्ते में उन्होने अपने बेटे को बुला लिया। मुझे पता तो चले कि क्या सच है और क्या गेम के लिए हो रहा है।' इसके आगे आयशा खान ने बताया कि लड़कियों को चीट करने की आदत मुनव्वर के अंदर है। ये इनका पैटर्न है और इसका मेरे पास सबूत भी है। मैं बस मुनव्वर को बदलते हुए देखना चाहती हूं।

देखें पोस्ट

Ayesha Khan says Munawar Faruqui was lying about staying with his son, and claims cheating is his pattern.

She says, "I heard him saying, he was with his son for 6 months. Do mahine se main apke sath thi... aapka beta aapke saath nahi rehta tha. Last ek hafte pehle bulawa liya…

— #BiggBoss_Tak? (@BiggBoss_Tak) December 24, 2023