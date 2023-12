Ayesha Khan on Munawar Faruqui: बिग बॉस 17 में जब से एक्ट्रेस आयशा खान ने वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री मारी है। तब से स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्टर मुनव्वर फारुकी के होश फाख्ता है। शो में आने के बाद से आयशा खान और मुनव्वर फारुकी का रिश्ता सुर्खियों में है। बिग बॉस के सभी सदस्य इन दोनों की केमिस्ट्री को लेकर चर्चा में है। आयशा खान ने घर में आते ही मुनव्वर फारुकी पर टू-टाइमिंग का आरोप लगाया था। उन्होंने साथ ही मुनव्वर फारुकी को उन्हें धोखा देने की भी बात कही थी। जिसके बाद से ही लगातार मुनव्वर फारुकी अपनी ओर से सफाई पेश करने में लगे हैं। Also Read - Bigg Boss 17 Top 5 Contestants Week 10: विक्की जैन को लगा करारा झटका, मनारा चोपड़ा की लगी लॉटरी

इधर, आयशा खान बराबर घर में उनसे बदला लेने की बात करती दिखी हैं। उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाती दिखी हैं। मगर साथ ही शो में मुनव्वर फारुकी के साथ उनकी करीबियां भी एंटरटेनमेंट न्यूज वर्ल्ड में दर्शकों को हैरान कर दे रही हैं। बीते दिन के एपिसोड में भी आयशा खान ने मुनव्वर फारुकी के झूठों का पर्दाफाश किया। आयशा खान घरवालों से बात करते हुए कहती हैं कि उन्हें मुनव्वर फारुकी के झूठ सुनकर काफी धक्का लगता है। उन्होंने बताया कि मुनव्वर फारुकी ने शो में कहा था कि वो बीते 6 महीनों से अपने बेटे के साथ रह रहे हैं। जबकि, वो नहीं रह रहे हैं। आयशा खान ने बताया कि पिछली 2 महीने से तो वो उनके साथ थे। इतना ही नहीं, आयशा खान ने कहा कि बिग बॉस 17 में आने से सिर्फ 1 हफ्ते पहले उनका बेटा उनके पास आया था और दोनों साथ रहे थे।

इतना ही नहीं, शो को दौरान अभिषेक कुमार अपने दोस्त मुनव्वर फारुकी से आकर सीधे बात करते हुए पूछते हैं कि ये आयशा खान क्या कह रही है। वो बताते हैं कि आयशा खान ने घरवालों से कहा है कि तुम लोग फिजिकल हो चुके हो। इस पर मुनव्वर फारुकी चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें जवाब देना है और वो हर सवाल के लिए तैयार हैं।

Ayesha Khan made yet another shocking revelation about Munawar Faruqui.

She revealed that Munawar was lying about staying with his son for six months. Munawar and she have been together for the last two months. She added that his son came to stay with him only a week ago.

