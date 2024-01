Devoleena Bhattacharjee on Abhishek Kumar: टीवी सीरियल अदाकारा देवोलीना भट्टाचार्जी बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट रही हैं। अदाकारा ने बिग बॉस 13 में हिस्सा लिया था। इसके बाद से ही अदाकारा बिग बॉस की जबरदस्त फॉलोअर रही हैं। वो हर सीजन बिग बॉस का शो ध्यान से देखती हैं। जिसके बाद वो अपनी राय सोशल मीडिया पर भी रखने में पीछे नहीं रहतीं। इन दिनों बिग बॉस 17 में अभिषेक कुमार का 'थप्पड़ कांड' काफी चर्चा में हैं। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ईशा मालवीय के साथ लड़ाई के दौरान उनके बॉयफ्रेंड समर्थ जुरैल को चांटा रसीद कर देने के बाद अभिषेक कुमार पर एलिमिनेशन की तलवार लटकी हुई है। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग दो गुट में बंट गए हैं। Also Read - Bigg Boss 17: अंकिता लोखंडे के पंजे में अभिषेक कुमार की गर्दन, एलिमिनेशन एपिसोड में आएगा महा-ट्विस्ट

एक वो लोग हैं जो अभिषेक कुमार से सांत्वना जताते हुए उन्हें लगातार पोक किए जाने की वजह से समर्थ जुरैन और ईशा मालवीय के खिलाफ हैं। तो वहीं, कुछ लोग अभिषेक कुमार को एलिमिनेट करने की मांग कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर अदाकारा देवोलीना भट्टाचार्जी ने भी अपनी राय एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में रखी है। अदाकरा देवोलीना भट्टाचार्जी ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर एक ट्वीट शेयर कर लिखा, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभिषेक के एक्शन्स को कितना जस्टिफाई करते हैं। लेकिन वो गलत था और अभी भी गलत है। प्रवोक करना गेम का एक हिस्सा है। लेकिन चांटा मार देना किसी को घर में... बिल्कुल ही नियमों का उल्लंघन है। और मुझे लगता है कि इसे अभिषेक कुमार से बेहतर कौन समझ सकता है। तहलका का इविक्शन हमें नहीं भूलना चाहिए। और खानजादी की मेंटल स्थिति का क्या? मुझे यकीन है कि इससे अभिषेक कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कर्मा'

No matter how much you try to justify Abhisekh & his actions. But he was wrong & he is still wrong. Provoking is a part of game. But slapping someone in the house is absolutely against the rules. And i guess who knows it better than Abhisekh. Not to forget Tehelka’s eviction. How…

— Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) January 4, 2024